В частности, в этом году будет увеличен уровень государственной помощи для граждан старше 75 и 80 лет.

Кабинет министров в этом году проиндексирует пенсии украинцев на 14%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В этом году мы проиндексируем вовремя с 1 марта пенсии для всех украинских пенсионеров. Индексация произойдет на 14%. Соответственно 5 миллионов 900 тысяч получателей страховых пенсий, назначенных до 2019 года, получат в среднем по 500 гривен. Военные пенсионеры, люди из числа ликвидаторов с инвалидностью также получат повышение – на 700, на 1500 гривен. Будут увеличены минимальные пенсии для тех, кто не имели соответствующего страхового стажа", - сказал он.

По его словам, также в этом году будет увеличен уровень государственной помощи для граждан старше 75 и 80 лет – она соответственно составит 456 и 570 гривень.

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Как сообщал УНИАН, с 1 января 2022 года в Украине ужесточили требования к страховому стажу для выхода на пенсию. Как известно, украинцы могут выходить на пенсию в 60 лет, 63 года и 65 лет в зависимости от стажа. А людям без него – назначают минимальные выплаты.

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