За три недели действия программы гражданам уже выплачено почти 6,4 млрд грн.

С начала запуска программы "еПоддержка" более 6,7 млн украинцев подали заявки в "Дие" на получение 1000 грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

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Так, за три недели действия программы гражданам уже выплачено почти 6,4 млрд грн. Более 1 млрд грн из полученных средств украинцы уже потратили.

В частности, по видам расходов самыми популярными стали: книжные магазины - 361 млн грн; кинотеатры – 300 млн грн; театры, концерты и развлекательные услуги – 138 млн грн; железнодорожные и авиа пассажирские перевозки – 134 млн грн; спорт – 90 млн грн.

"Тысяча Зеленского":

Программа "еПоддержка" направлена на стимулирование людей к вакцинации от COVID-19 и поддержку тех секторов экономики, которые больше всего пострадали от карантинных ограничений. Это сферы культуры, спорта, пассажирских перевозок.

Со второй половины января 2022 года программа будет расширена - украинцы старше 60 лет смогут потратить средства по программе на приобретение лекарств.

Согласно условиям программы 1000 грн могут получить все совершеннолетние граждане Украины, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19. Средства предоставляются на 4 месяца с момента получения, потратить их можно как онлайн, так и офлайн (путем безналичного расчета через терминал компании).

Официальный старт программы состоялся 19 декабря 2021 года. Программа продлится год - до 18 декабря 2022 года и будет реализовываться в несколько этапов. На первом этапе, получение средств будет происходить через приложение "Дия". Это - самый быстрый и самый простой способ.

На втором этапе (II-III квартал 2022 года) будет предложен альтернативный офлайн-механизм, над которым сейчас работают. Люди, не имеющие смартфонов, смогут подать обращение на получение помощи в офлайн формате. Механизм выплат сейчас разрабатывается.