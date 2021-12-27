Средний чек одной транзакции составляет 420 грн.

Украинцы по программе "єПідтримка" потратили на железнодорожные билеты более 42 млн грн.

С момента начала выплат средств от государства вакцинированным украинцам на специальные карточки по программе "еПоддержка" пассажиры совершили более 100 тысяч транзакций, покупая билеты в чат-боте АО "Укрзализныця", на сайте booking.uz.gov.ua и на партнерских ресурсах, информирует пресс-служба "Укрзализныци".

За время действия программы пассажиры потратили на железнодорожные билеты более 42 млн грн. Средний чек одной транзакции составляет 420 грн.

Как напомнили в пресс-службе, чтобы получить специальную карточку по программе "еПоддержка" в приложении банка или офлайн-отделении, надо быть привитым двумя дозами вакцины и иметь установленное приложение "Дия". В разделе "Услуги" приложения необходимо найти и активировать услугу "еПоддержка", выбрав банк для выплаты. После этого остается ждать зачисления денег.

Полученные средства можно потратить в течение 4 месяцев на путешествия, спорт или посещение культурных заведений. Банки распознают категорию при оплате, поэтому потратить деньги на другие цели, перевести их на карту, снять наличными невозможно.

Лимит по оплате железнодорожных билетов картой "еПоддержка" равен сумме средств на ней, то есть можно выбрать любой билет на любой рейс в вагон любого класса стоимостью до 1 тыс. грн и оплатить его в чат-боте "Укрзализныци", на сайте booking.uz.gov.ua или в кассе. Покупая билеты на железнодорожные перевозки, пассажиры также получают доступ к бесплатной железнодорожной онлайн-библиотеке, которая доступна во всех поездах, и к онлайн-кинотеатру, работающему на борту Интерсити+ и который стоит всего 1 грн.

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Как сообщал УНИАН, программа "еПоддержка", в рамках которой привитые против COVID-19 украинцы могут получить по 1 тыс. грн, стартовала 19 декабря.

Средства можно тратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, покупку билетов для путешествий внутри страны и тому подобное.

К программе привлечены "Монобанк", "Альфа-банк", "А-банк", "ПриватБанк", "Ощадбанк" и "Укргазбанк".

По данным Минцифры, по состоянию на 24 декабря заявки на получение средств в приложение "Дия" подали 5 млн украинцев, 6 млн открыли спецкарты, всего было потрачено 270 млн грн.

Подать заявку в "Дию" на получение 1 тыс. грн можно до 29 декабря включительно.