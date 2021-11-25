Для заседаний украинских министров приобретут восемь мягких кресел, обитых натуральной кожей класса "люкс".
Об этом свидетельствуют данные электронной системы публичных закупок ProZorro.
Тендер на закупку кресел для министров объявил Хозяйственно-финансовый департамент секретариата Кабинета министров.
Читайте такжеЧерновицкая таможня выставила на аукцион 20 тонн испорченных слив (видео)Всего для министров планируют закупить 8 мягких кресел из дерева, обитых натуральной кожей. Стартовая цена - 116 тысяч гривен. Одно кресло может стоить 14,5 тысячи гривен.
Учитывая то, что в украинском правительстве работает 22 министра, новые кресла достанутся не всем. Кто именно будет сидеть на обновках — неизвестно.
Аукцион запланирован на 1 декабря.
Как сообщал УНИАН, НАК "Нафтогаз Украины" потратит на охрану руководства компании почти миллион гривен. Согласно данным ProZorro, охранные услуги будет предоставлять Государственная служба охраны полиции.
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