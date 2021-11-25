Планируется закупить восемь мягких кресел обитых натуральной кожей класса "люкс".

Для заседаний украинских министров приобретут восемь мягких кресел, обитых натуральной кожей класса "люкс".

Об этом свидетельствуют данные электронной системы публичных закупок ProZorro.

Тендер на закупку кресел для министров объявил Хозяйственно-финансовый департамент секретариата Кабинета министров.

Читайте такжеЧерновицкая таможня выставила на аукцион 20 тонн испорченных слив (видео)Всего для министров планируют закупить 8 мягких кресел из дерева, обитых натуральной кожей. Стартовая цена - 116 тысяч гривен. Одно кресло может стоить 14,5 тысячи гривен.

Учитывая то, что в украинском правительстве работает 22 министра, новые кресла достанутся не всем. Кто именно будет сидеть на обновках — неизвестно.

Аукцион запланирован на 1 декабря.

Как сообщал УНИАН, НАК "Нафтогаз Украины" потратит на охрану руководства компании почти миллион гривен. Согласно данным ProZorro, охранные услуги будет предоставлять Государственная служба охраны полиции.

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Автор: Марта Гичко