28 апреля 2021 Кабинет министров прекратил полномочия председателя правления Андрея Коболева и назначил вместо него на эту должность Юрия Витренко.

НАК "Нафтогаз Украины" потратит на охрану руководства компании почти миллион гривень.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

Читайте также"Нафтогаз" запустит проект стоимостью 500 миллионов евроСогласно обнародованной информации, охранные услуги будет предоставлять Государственная служба охраны полиции.

Предметом закупки являются услуги по охране физического лица. Сумма закупки составляет 839,04 тысяч гривень и указывается с НДС.

Срок предоставления услуг - до 31 декабря 2021 года.

Закупка проходила по переговорной процедуре и в торгах принимала участие только Государственная служба охраны полиции.

Охрана "Нафтогаза":

Ранее Кабинет министров Украины утвердил перечень объектов, охраной которых должна заниматься исключительно полиция охраны на договорном основании. Соответствующее решение было закреплено правительственным постановлением №937 от 11 ноября 2015 года.

Перечень включал НАК "Нафтогаз Украины" и предприятия его группы, в частности ПАО "Укрнафта", а также ГП "Энергорынок", НЭК "Укрэнерго", ГСП "ЧАЭС".

Кроме того, в список были включены концерн "Укроборонпром", НРКУ, НТКУ, областные телерадиокомпании, ряд других объектов.

Кабмин обязал министерства и другие субъекты управления госсобственностью перезаключить договора с органами полиции охраны, которые ранее были заключены с Госслужбой охраны при МВД Украины.

Кадровые перестановки в "Нафтогазе":

28 апреля 2021 Кабинет министров прекратил полномочия председателя правления Андрея Коболева и назначил вместо него на эту должность Юрия Витренко.

7 сентября Шмыгаль поручил первому вице-премьер-министру-министру экономики Алексею Любченко в течение недели объявить конкурс по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза". Шмыгаль отметил, что конкурс должен закончиться в ноябре 2021 года, а не позднее чем к 1 мая 2022 года должен состояться конкурс на должность председателя правления наблюдательного совета.

8 сентября 2021 года правительство получило заявления об увольнении троих членов набсовета "Нафтогаза".

Автор: Елена Коваленко