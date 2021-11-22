На прошлой неделе для сдерживания девальвации НБУ продал на межбанке 108 млн долларов, что является рекордным объемом с начала года.

В ближайшее время курс гривни будет находиться под давлением, при этом возможны колебания в пределах 26,6-26,7 грн/долл.

Такой прогноз озвучил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин в комментарии, переданном УНИАН.

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"В ближайшее время гривня продолжит находиться под давлением. Ожидаем колебания в диапазоне 26,6-26,7 гривен за доллар. Активность НБУ будет сглаживать тенденцию", - сказал он.

По словам Шевчишина, сейчас инвесторов беспокоит возможное масштабное военное вторжение России в Украину, на фоне чего гривня теряет свои позиции.

По итогам прошлой недели нерезиденты сократили свой портфель ОВГЗ на 1,2 млрд гривен. Таким образом, со второй половины ноября суммарно продажи ОВГЗ нерезидентами превысили 3 млрд грн, что достаточно существенно для рынка. Также можно констатировать падение стоимости украинских еврооблигаций и рост стоимости страховки от дефолта (CDS), что подтверждает негатив со стороны внешних инвесторов.

Эксперт отметил, что разворот гривни подпитывается также спекулятивными настроениями. В покупки включились банки и население, а экспортеры придерживают валютную выручку, что формирует перекос в пользу покупателей.

Энергетическая ситуация остается напряженной, несмотря на то, что в страну начал поступать первый экспортированный уголь, а Беларусь с 21 ноября разблокировала возможность экспорта электроэнергии. На валютном рынке энерготрейдеры остаются покупателями, и их активность будет возрастать.

"На фоне смены баланса валютного рынка НБУ вновь становится ключевой силой для сглаживания тенденции. На прошлой неделе для сдерживания девальвации НБУ продал на межбанке 108 млн долларов, что является рекордным объемом с начала года. Если перевес на рынке сохранится столь же существенным, НБУ будет трудно сдержать котировки", - отметил Шевчишин.

Курс на 22 ноября:

Национальный банк Украины на понедельник, 22 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,57 грн/долл., то есть гривня ослабла на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Екатерина Жирий