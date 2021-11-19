Курс гривни к евро установлен на уровне 29,98 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 22 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,57 грн/долл., то есть гривня ослабла на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 29,98 грн/евро, то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

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Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,59/26,61 грн/долл., к евро - на уровне 29,94/29,96 грн/евро.

Курс на 19 ноября:

Национальный банк Украины на пятницу, 19 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,44 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз на ноябрь:

Эксперты прогнозируют, что в течение ноября курс доллара будет держаться высоких позиций и будет стоить ориентировочно 27 гривень.

Автор: Екатерина Жирий