4 июня прошла торжественная церемония награждения победителей Юридической премии 2021, во время которой управляющий партнер GOLAW Валентин Гвоздий получил престижную награду «Юрист года по корпоративному управлению».

«Успех GOLAW – это успех наших Клиентов. Клиенты – самое главное, что у нас есть. Мы работаем для Вас. Это чрезвычайная честь и ответственность быть удостоенным такой почетной награды.

Спасибо нашей команде профессионалов, которые стабильно демонстрируют высокую экспертность и эффективность на юридическом рынке.

Спасибо юридическому обществу за профессиональное признание и здоровую конкуренцию».

Валентин Гвоздий

Управляющий партнер GOLAW

GOLAW также стала финалистом в 4 других номинациях, среди которых:

Юридическая фирма года в сфере налогообложения

Юридическая фирма года в сфере White Collar Crime

Юридическая фирма года по работе с проблемной задолженностью

Юридическая фирма года в сфере трудового права

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Автор: Григорий Бондарь