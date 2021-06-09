4 июня прошла торжественная церемония награждения победителей Юридической премии 2021, во время которой управляющий партнер GOLAW Валентин Гвоздий получил престижную награду «Юрист года по корпоративному управлению».
«Успех GOLAW – это успех наших Клиентов. Клиенты – самое главное, что у нас есть. Мы работаем для Вас. Это чрезвычайная честь и ответственность быть удостоенным такой почетной награды.
Спасибо нашей команде профессионалов, которые стабильно демонстрируют высокую экспертность и эффективность на юридическом рынке.
Спасибо юридическому обществу за профессиональное признание и здоровую конкуренцию».
Валентин Гвоздий
Управляющий партнер GOLAW
GOLAW также стала финалистом в 4 других номинациях, среди которых:
Юридическая фирма года в сфере налогообложения
Юридическая фирма года в сфере White Collar Crime
Юридическая фирма года по работе с проблемной задолженностью
Юридическая фирма года в сфере трудового права
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