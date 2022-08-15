"Укрпошта" планирует выпустить в августе две новые марки.
Об этом во время информационного телемарафона сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский.
"В августе будет две марки. Одна из них посвящена годовщине нашей независимости и шести месяцам активной фазы войны. Далее я обещал Патрона (пес, который помогает черниговским саперам – УНИАН). Дальше мы готовим эскизы на соответствующие архитектурные сооружения, которые временно выполняют неудачную роль в этой войне", - сказал он.
Война в Украине и марки:
12 апреля "Укрпошта" ввела в обращение почтовую марку "Русский военный корабль, иди ...! Героям слава!" тиражом 1 млн штук.
23 мая в продажу была выпущенная марка "Русский военный корабль... Все!". За первый день продажи было реализовано около 800 тыс. этих марок.
"Укрпошта" с 28 июля ввела в обращение новую почтовую марку "Добрый вечер, мы из Украины".
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