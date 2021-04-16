В 2020 году в список крупнейших налогоплательщиков попала группа компаний «Метинвест» - с суммой уплаченных налогов в 22,1 млрд грн.

Несмотря на карантинные ограничения и спад деловой активности, украинские компании в 2020 году перечислили в бюджет больше налогов и сборов по сравнению с «доковидным» 2019 годом, о чем свидетельствуют данные Государственной налоговой службы.

Как сообщает ГНС, общая сумма поступлений в сводный бюджет Украины в 2020 году составила 848 млрд грн, что на 15,7% превышает показатель за предыдущий год. В частности, государственный бюджет получил 567,4 млрд грн (больше, чем в 2019 году, на 21,5%), а местные бюджеты – 280,6 млрд грн (больше на 5,5%).

Читайте такжеПромышленные предприятия назвали крупнейшими налогоплательщиками в УкраинеВ разрезе основных платежей, по данным ГНС, в 2020 году бюджет получил в 1,3 раза больше поступлений от налога на добавленную стоимость, на 10,8%- акцизного налога и 6,7% – налога на доходы физических лиц.

В 2019 году, согласно данным журнала «Рейтинг», ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков возглавили крупнейшая газодобывающая госкомпания «Укргазвидобування», которая уплатила в бюджет 47,7 млрд грн и НАК «Нафтогаз Украины» с цифрой в 34,2 млрд грн. Третье место заняла табачная компания «Филлип Моррис Украина» с суммой в 17,2 млрд грн.

В 2020 году в список крупнейших налогоплательщиков попала также группа компаний «Метинвест» - с суммой уплаченных налогов в 22,1 млрд грн.

«Как один из крупнейших налогоплательщиков Украины мы рады сделать очередной вклад в восстановление экономики и рост благосостояния украинцев», - заявил генеральный директор группы «Метинвест» Юрий Рыженков.

Как сообщают в компании, основную долю в этой сумме составили выплаты налога на прибыль. В прошлом году предприятия группы уплатили в казну свыше 5,2 млрд грн такого налога. На втором месте - ЕСВ, выплаты которого выросли на 18% по сравнению с 2019 годом – до 5,2 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, согласно отчету Министерства финансов Украины, фактические доходы государственного бюджета Украины в 2020 году составили 1,076 трлн грн, что на 53,9 млрд грн больше планового показателя.

Группа «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

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Автор: Иван Бойко