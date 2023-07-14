Более половины общей прибыли принадлежит государственным банкам.

За пять месяцев 2023 года украинские банки заработали 53,59 млрд гривень, что в 2,2 раза больше показателя соответствующего периода 2021 года.

Как сообщается на платформе для работы с открытыми данными "Опендатабот", такой результат является, как минимум, лучшим за последние пять лет, а как максимум - за всю историю независимости Украины.

Отмечается, что 59 из 65 работающих сейчас банков, то есть 91% учреждений, получили прибыль в размере 53,66 млрд гривен, а 6 (9%) банков — убытки в размере 73,19 млн гривень. Все банки с убытками — с частным капиталом.

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Большая часть общей прибыли, а именно 59%, принадлежит государственным банкам. Всего за пять месяцев текущего года они заработали 31,43 млрд гривен.

Львиную долю этих средств — 81% - получил "ПриватБанк". Так, его доходы составили 25,48 млрд гривен или 47,5% от общей суммы "заработков" всех украинских банков за указанный период. При этом, в январе-мае этого года "ПриватБанк" получил почти в три раза большую прибыль по сравнению с соответствующим промежутком времени в 2021 году, когда им было заработано 8,69 млрд гривень.

Также с положительным балансом закончили первые пять месяцев текущего года и все 15 банков, имеющих иностранный капитал. В целом эти финучреждения заработали 15,01 млрд гривень — 28% от общей прибыли банков Украины. Такие показатели в 1,7 раз превышают результаты аналогичного периода 2021 года, когда банки с иностранным капиталом получили выгоду на сумму 8,73 млрд гривень.

Лидером этой банковской группы по результатам пяти месяцев текущего года стал "Райффайзен банк" с заработками в 3,26 млрд гривен. Кроме него, в топ-3 также вошли "Укрсиббанк" (2,89 млрд гривен) и "ОТП банк" (2,57 млрд гривен). Вместе эти три банка получили 58% всей прибыли указанной банковской группы.

Группа банков с частным капиталом, которая насчитывает 46 учреждений, за пять месяцев текущего года также была "в плюсе" - 7,15 млрд гривень, что составляет 13% от общей прибыли всех украинских банков. Таким образом они превзошли свои достижения за соответствующий период 2021 года в 1,5 раза.

Топ-3 банков с частным капиталом по полученным доходам в очередной раз возглавляет ПУМБ. Он заработал 2,99 млрд гривень, что составляет 42% общего актива этой банковской группы. Второе и третье места заняли "Универсал банк" (Монобанк) (1,31 млрд гривен) и банк "Пивденный" (0,55 млрд гривен). Указанная троица получила 68% всей прибыли этой банковской группы.

"ТОП-10 банков страны по размеру прибылей с начала года почти не изменился. По — прежнему его возглавляет "ПриватБанк", среди других лидеров - "Райффайзен банк" и ПУМБ", - говорится в сообщении.

Война в Украине и банковская система

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину по итогам 2022 года платежеспособные украинские банки получили 24,7 млрд грн чистой прибыли против 77,4 млрд грн годом ранее. Главным фактором падения прибыли стал существенный рост отчислений в резервы под понесенные и ожидаемые убытки в результате войны.

В апреле стало известно, что Национальный банк Украины перечислит в государственный бюджет наибольшую в своей истории сумму части прибыли к распределению - 71,87 млрд грн.

В мае 2023 года украинские банки вырвались из убытков и показали рекордную прибыль. По состоянию на 1 апреля 2023 года только пять банков из 65 платежеспособных учреждений были убыточными.

В июне 2023 года в Украине изменились ставки по депозитам. Украинские банки существенно повысили доходность гривневых депозитов. По состоянию на начало июня максимальные ставки по депозитам сроком размещения от 9 месяцев до 1 года достигли 20-21%.

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