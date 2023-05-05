По состоянию на 1 апреля 2023 года только пять банков из 65 платежеспособных учреждений были убыточными.

Платежеспособные банки в I квартале 2023 года получили 34 млрд грн чистой прибыли против 152 млн грн убытка в I квартале 2022 года.

Как сообщила пресс-служба главным фактором доходности сектора стал рост доходов в результате постепенного восстановления банковской деятельности и сравнительно несущественные объемы доформирования резервов.

"Банки увеличили операционный доход на 48% в годовом измерении. Чистый процентный доход за I квартал в годовом исчислении увеличился на 41%. Несмотря на значительное увеличение процентных расходов вследствие повышения процентных ставок по депозитам, процентные доходы выросли еще существеннее. Чистый комиссионный доход вырос на 20% по сравнению с результатом I квартала 2022 года", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что объемы банковских услуг восстанавливаются с постепенным восстановлением экономической активности, в том числе и после обстрелов энергетической инфраструктуры в конце прошлого – начале текущего года.

Повышению доходности банков также способствует положительный результат операций по купле-продаже валюты, который в I квартале был в 2,3 раза выше в годовом измерении. Чистая операционная прибыль до отчислений в резервы увеличилась в I квартале 2023 года в годовом измерении вдвое – до 45,9 млрд грн.

В Нацбанке отметили, что по состоянию на 1 апреля 2023 года только пять банков из 65 платежеспособных учреждений были убыточными с совокупным убытком 40 млн грн.

Инфляционный прогноз НБУ

Нацбанк прогнозирует, что в 2023 году дефицит государственного бюджета увеличится до более 26% ВВП без учета грантов в доходах, несмотря на ожидаемый возврат довоенного уровня налогообложения и усиление администрирования налогов. Увеличение дефицита будет обусловливаться прежде всего значительными затратами на обеспечение обороноспособности и ограниченную ресурсную базу вследствие оккупации части регионов, разрушения предприятий и значительной миграции.

Также НБУ прогнозирует, что во втором квартале 2023 года экономика Украины начнет восстановление сразу на 15,9%, учитывая низкую базу второго квартала прошлого года, когда спад составил 36,9%

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