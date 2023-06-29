В Украине созданы почти оптимальные условия для дальнейшего развития депозитных гривневых программ.

Украинские банки существенно повысили доходность гривневых депозитов. По состоянию на начало июня максимальные ставки по депозитам сроком размещения от 9 месяцев до 1 года достигли 20-21%.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии председателя правления "Глобус Банка" Сергея Мамедова. По его словам, благодаря эффективным мерам НБУ по популяризации гривни как надежной валюты для сохранения и приумножения состояния граждан, в Украине созданы почти оптимальные для военного положения условия для дальнейшего развития депозитных гривневых программ.

"Благодаря введению 3-месячных депозитных сертификатов под 25%, коммерческие банки получили возможность не только изменить приоритеты по привлечению средств граждан на более длительные во времени вклады (от 6 месяцев до 1 года), но и существенно улучшить их доходность. По состоянию на начало июня максимальные ставки по депозитам сроком размещения от 9 месяцев до 1 года достигли 20-21%", - сообщил Мамедов.

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Ссылаясь на данные аналитиков "Глобус Банка", специалист убежден, что во втором полугодии гривня будет в дальнейшем укрепляться: ожидается, что наличный курс обменных пунктов снизится до уровня официального курса валют. Параллельно с этим, как считает эксперт, НБУ ожидаемо может прибегнуть к снижению учетной ставки на 2-5 процентных пункта, что повлияет на размер процентов по депозитным вкладам.

Глава банка прогнозирует, что потенциальное снижение учетной ставки с 25% до 20% приведет к снижению депозитных ставок в среднем на 3-4 процентных пункта.

"Снижение ставок по депозитам - это вполне прогнозируемая реакция рынка на почти "нулевую" инфляцию, а также на уровень прочности и надежности гривны, одним из выразителей которой является именно размер учетной ставки. Поэтому инфляция не "съест" вклады граждан, а чистая прибыль по гривневым депозитам в зависимости от размера и срочности вклада не претерпит существенных изменений, то есть останется максимально привлекательным: он будет держаться на уровне 3-6%, что является хорошим стимулом для граждан открывать более длительные во времени вклады", - подчеркнул Мамедов.

Депозиты во время войны

По состоянию на май этого года объем депозитов украинцев и бизнеса в украинских банках составляет почти 2 трлн грн, что на треть больше, чем в прошлом году.

По словам главы Национального банка Андрея Пышного, украинские банки продолжат повышать ставки по срочным депозитам граждан, несмотря на то, что обновленный прогноз регулятора предусматривает снижение учетной ставки в 4 квартале 2023 года.

В мае 2023 года максимальные ставки по депозитам выросли до 21%.

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