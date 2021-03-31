Марченко уверен, что в условиях офлайн-миссии нам было бы проще показать прогресс и готовность выполнять обязательства.

Текущая программа МВФ Stand-by может быть продлена как минимум на полгода, однако шансов достичь конструктива было бы больше, если бы миссия МВФ происходила офлайн, а не онлайн.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, сообщает ЛИГА.

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"На повестке дня энергетические вопросы: рынки газа и электричества, далее - антикоррупционная политика, судебная реформа. В части компетенции Минфина есть дискуссии относительно бюджетного баланса на 2022-23 годы: МВФ видит необходимость снижения дефицита до 3,5% ВВП, мы хотели бы смягчить это движение, ведь каждый год сокращать дефицит бюджета на 2% - это политически сложная задача для любого министра финансов", - заявил Марченко.

"Мы смогли договориться, что после изменения программы в прошлом году, которую предложил сам Фонд учитывая коронакризис, с повестки дня ушло около шести позиций, то есть мы уменьшили количество структурных маяков. Но такое бывает крайне редко. Более того, у нас возникает откат с обязательствами, выполненными в рамках предыдущих программ и в МВФ резонно поставили вопрос об этом", - добавил Марченко.

По его словам, шансов достичь конструктива было бы больше, если бы миссия МВФ происходила офлайн, а не онлайн.

"Когда мы сидим за столом, донести позицию легче и быстрее, чем через видеосвязь. Во время последней миссии мы несколько дней обменивались определенной статистической информацией, в частности, относительно фискальной части. Но это - нюансы. МВФ надо понимать, что мы движемся достаточными темпами к выполнению взятых обязательств. В условиях офлайн-миссии нам было бы проще показать прогресс и готовность выполнять обязательства", - пояснил он.

"Нам уже некомфортно (без денег МВФ - ред). У нас нет возможности получить доходы из другого источника. Программа МВФ - наш базовый сценарий".

Что этому предшествовало

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 млрд долларов.

В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с МВФ по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

Миссия Международного валютного фонда по пересмотру программы stand-by работала в Украине с 11 января по 12 февраля 2021 года. Работа миссия завершилась без принятия решения о пересмотре программы stand-by.

29 марта 2021 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о том, что МВФ не дает денег Украине из-за того, что наша страна не выполнила некоторые обязательства.

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Автор: Елена Коваленко