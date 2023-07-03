С начала года гривна укрепилась более чем на 8%.

В течение июня украинцы продавали валюты больше, чем покупали, впервые с июля прошлого года. С августа 2022 года по май 2023 года на розничном рынке преобладала покупка валюты, а в январе и феврале превышение достигало полмиллиарда долларов в месяц.

"Изменение в пользу продажи валюты началось в безналичном сегменте еще в мае: клиенты банков стали покупать валюты на депозиты меньше, чем продавали ее после завершения ранее открытых депозитов. В июне эта тенденция усилилась, параллельно улучшилась сбалансированность наличного сегмента", - говорится в сообщении финансового еженедельника инвестгруппы ICU.

В итоге за месяц (без учета последнего дня) население продало безналичной валюты на 187 млн долларов больше, чем купило для размещения на депозитах, а на наличном приобрело валюты всего на 167 млн долларов больше, чем продало. Поэтому в целом чистая продажа валюты населением составила более 19 млн долларов – это первое положительное значение с августа прошлого года.

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Аналитики компании отметили, что в то же время на прошлой неделе происходила незначительная коррекция курса гривны. За неделю курс в системно важных банках ослабел на 0,2%, поэтому по итогам месяца укрепление составило примерно 0,5%, а по итогам первого полугодия гривна усилилась более чем на 8%. По состоянию на конец июня в среднем в системно важных банках наличный курс составлял 36,66-37,46 грн/долл.

"Ключевую роль в устранении дисбалансов на розничном рынке и приближении наличного курса валюты к официальному сыграли беспрецедентные объемы международной помощи, которую НБУ мог использовать для интервенций и постепенного насыщения наличного сегмента. Фиксированный официальный курс гривны к доллару США, стремительный рост резервов НБУ и высокие ставки по гривневым депозитам способствовали снижению спроса на иностранную валюту как на способ сбережений", - сказано в еженедельнике.

Как подчеркнули в ICU, сейчас есть все предпосылки для сохранения низкого спреда между наличным и официальным курсами, а также относительной сбалансированности спроса и предложения на розничном рынке иностранной валюты.

Курс валюты в Украине - последние новости

Наличный курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 3 июля, остался на уровне предыдущего показателя - 37,40 грн/долл.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал, что на этой неделе - с 3 по 9 июля - на украинском валютном рынке ожидается относительная стабильность с сохранением тенденций второй половины июня: наличный курс доллара будет находиться в диапазоне 37-38 грн/долл., а евро - 40-41, 5 грн/евро.

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