Претендовать на жилье в ипотеку или на условиях лизинга смогут несколько категорий граждан.

Кабинет министров утвердил условия реализации "Украинской финансовой жилищной компанией" ("Укрфінжитло") программ по обеспечению граждан Украины жильем на условиях финансового лизинга и ипотечного кредитования.

Как передает корреспондент УНИАН, эти условия были приняты во время заседания правительства.

Так, украинцы смогут получить квартиру или дом в ипотеку или на условиях лизинга. Под программу подпадают сразу две категории граждан страны.

Кто может претендовать на жилье:

Граждане, получающие зарплату за счет средств госбюджета или местных бюджетов;

переселенцы, сведения о которых занесены в Единую информационную базу о внутренне перемещенных лицах.

Что нужно для получения жилья на условиях финансового лизинга:

Заявитель должен состоять на учете в органе обеспечения жильем;

Размер среднемесячного совокупного дохода семьи не может превышать 10-кратный размер среднемесячной зарплаты в регионе, где размещено жилье;

Возраст заявителя на дату полного исполнения обязательств по договору лизинга не может превышать 70 лет.

Также необходимо, чтобы заявитель и члены его семьи в течение последних 5 лет не имели в собственности жилую недвижимость, кроме той, которая расположена на неподконтрольной территории или была разрушена в результате проведения антитеррористической операции или операции Объединенных сил.

Отмечается, что договоры финансового лизинга заключаются на срок от 1 до 20 лет.

Что касается обеспечения жильем на условиях ипотечного кредитования, требования относительно совокупного дохода семьи, возраста заемщика и отсутствия собственного жилья остаются теми же самыми.

При этом максимальный срок кредита составляет 240 месяцев, минимальный первоначальный взнос составляет 20% от нормативной стоимости предмета ипотеки, а нормативная площадь – 50 кв. м на одного человека или семью из 2 человек и 20 кв. м на каждого следующего члена семьи.

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В апреле Верховная Рада приняла закон об изменениях в государственный бюджет Украины для внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем, который предполагает присоединение Государственного ипотечного учреждения к обществу "Укрфінжитло" и создание необходимых условий для надлежащей реализации программы "Доступная ипотека".

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Автор: Екатерина Жирий