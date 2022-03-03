Пенсии будут платить вовремя / фото ua.depositphotos.com
Пенсии, зарплаты, социальные выплаты граждане будут получать вовремя и в полном объеме.
Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в видеообращении к гражданам.
"Финансовая система работает бесперебойно и эффективно, даже в условиях военного времени. Перевыполнение поступлений в госбюджет в феврале составляет 24 млрд грн. Мы выполняем все социальные обязательства. Пенсии, зарплаты, соцвыплаты будут выплачиваться вовремя и в полном объеме", - отметил он.
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