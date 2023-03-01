Индексация пенсий в 2023 году будет касаться 10,5 млн пенсионеров.

С 1 марта в Украине вырастут пенсионные выплаты от 100 до 1500 гривень. По данным Минсоцполитики, под индексацию попадут 10,5 млн украинских пенсионеров. Размер новой пенсии будет зависеть от рабочего стажа человека.

Впервые выплату повысят и тем гражданам, которые получают минимальную социальную выплату (2093 грн). Министр соцполитики Оксана Жолнович в эфире "Сніданку з 1+1" рассказала, кому и на сколько повысят пенсии.

Так, индексация впервые заденет тех, кто получает минимальную пенсию, 2093 грн. Их выплаты увеличатся на 19,7% от суммы, которая выплачивалась по состоянию на 1 марта 2022 года. Это будет касаться примерно 4 млн украинцев, говорит министр.

"У нас есть около 4,5 млн пенсионеров, у которых пенсия, когда ее рассчитывали, была очень маленькой. Она даже меньше, чем гарантии о том, что пенсия ни при каких обстоятельствах не может быть ниже прожиточного минимума... Мы им проиндексируем их выплату. Не пенсию, а выплату... Для таких людей мы взяли их фактическую выплату по состоянию на прошлый март и проиндексировали ее на 19,7%", – рассказала Жолнович.

При этом, уточнила представительница Кабмина, индексация не распространяется на тех граждан, у которых уже пенсия более 20 тыс. грн.

Пенсии в Украине

Индексация пенсий состоится с 1 марта 2023-го года, как это предусмотрено профильным пенсионным законодательством.

После полномасштабного вторжения России индексация пенсий была проведена 1 марта 2022 года, после чего средняя пенсия в Украине составляла 4 400 грн.

Украинцы, выехавшие за границу и достигшие там пенсионного возраста, могут оформить пенсию дистанционно с помощью веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

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