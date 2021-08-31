Декларирование буде проводиться з 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года.

С 1 сентября в Украине начнет работу специальная государственная программа "налоговой амнистии", которая предусматривает возможность добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты специального сбора в бюджет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил министр финансов Сергей Марченко.

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"С 1 сентября начинается процесс одноразового добровольного декларирования. Это очень важный этап. С завтрашнего дня граждане Украины будут иметь возможность единовременно задекларировать возможные доходы: недвижимое, движимое имущество, которые они считают возможным задекларировать", — сказал Марченко.

По его словам, декларирование, которое стартует с 1 сентября, - это право, а не обязанность снять все вопросы раз и навсегда о происхождении имущества.

"Идет речь о доходах, по которым, возможно, не были уплачены налоги, или информация об уплате таких налогов отсутствует, и граждане не могут доказать, что такие доходы получены. Декларирование будет происходить в течение года. Сейчас мы только стартуем", - отметил министр.

Он добавил, что в основном сервисы по декларированию будет предоставлять налоговая. Также Марченко допустил изменения в правовой базе. Министр призвал граждан, имеющих крупные активы, "задекларировать состояние, оплатить компенсацию и спокойно распоряжаться активами".

По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, принять участие в "налоговой амнистии" могут все желающие.

"Мы никаких ограничений не устанавливали в законопроекте. Это налоговые резиденты Украины, которые являются резидентами на момент декларирования или получения дохода. То есть возможной является ситуацию, когда человек жил в Украине в течение длительного времени, потом уехал за границу, но, заработав состояние, хочет его задекларировать", - сказал Гетманцев.

Декларирование: что необходимо знать

15 июня 2021 года Верховная Рада приняла закон о добровольном однократном декларировании активов физических лиц (№ 5153), который предусматривает проведение с 1 июля 2021 года до 1 июля 2022 года однократного (специального) добровольного декларирования активов физических лиц, с которых не были уплачены налоги и сборы в соответствии с требованиями законодательства.

1 июля 2021 года Рада разблокировала подписание закона о добровольном однократном декларировании

16 июля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал законы о проведении единовременного добровольного декларирования активов.

Декларирование будет проводиться с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года. Тот, кто в указанный промежуток времени подаст декларацию и заплатит сбор, будет освобожден от ответственности за уклонение от уплаты налогов.

Декларирование в рамках программы "налоговой амнистии" будет осуществляться по трем имущественным ставкам:

первая ставка — 5%: распространяется на любые активы, которые находятся в Украине;

вторая ставка — 2,5%, если гражданин решил инвестировать деньги в государственные ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов;

третья ставка — 7% на первое полугодие, 9% — на второе, если есть желание задекларировать зарубежные активы.

Автор: Богдан Слуцкий