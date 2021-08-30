Декларацию можно подать уже с 1 сентября

Специальное добровольное декларирование доходов стартует в Украине 1 сентября текущего года. В связи с этим Министерство финансов выпустило для украинцев инструкцию

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Кто подает декларацию

Физические лица - резиденты, в том числе самозанятые. Физические лица - нерезиденты, которые на момент приобретения в свою собственность объекта декларирования были резидентами и не освобождены от уплаты налогов.

Когда подавать декларацию

с 1 сентября текущего года по 1 сентября 2022 года.

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Несовершеннолетние или недееспособные граждане, а также лица, чья дееспособность ограничена. Лица, против которых Украина применены экономические и другие санкции. Лица, которые начиная с 1 января 2005 года подавали или должны подавать декларации в соответствии с законами о предотвращении коррупции. Кроме тех граждан, которые претендовали или претендуют на занятие должностей с обязательной подачей декларации, и не были назначены или избраны.

Что надо вносить в декларацию

Украинцам надо будет внести в декларацию активы, которые находятся на территории страны или за ее пределами, являются их собственностью, но налоги и сборы не были уплачены полностью или частично.

Что относится к объектам декларирования

Недвижимое имущество

земельные участки;

жилая недвижимость;

нежилая недвижимость.

Движимое имущество

транспорт и другие самоходные машины или механизмы;

ценное движимое имущество, например, предметы искусства, антиквариат, драгоценные металлы и камни, ювелирные изделия и прочее.

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банковские металлы, кроме не размещены на счетах;

национальная валюта;

иностранная валюта, кроме наличных средств;

права денежного требования: депозиты, вклады, предоставленные долги по договору займа и подобное.

Другие объекты:

паи в имуществе юрлиц или образованиях без статуса юрлица;

другие корпоративные права;

имущественные права на объекты интеллектуальной собственности;

ценные бумаги и финансовые инструменты, определенные законом;

дивиденды, проценты и другие аналогичные выгоды, не связанные с правом собственности на ценные бумаги, паи.

Что не может быть задекларировано

Активы, полученные в результате преступления, кроме уголовных или других нарушений законодательства, связанных с:

уклонением от уплаты налогов и сборов;

уклонением от уплаты ЕСВ и взносов в Пенсионный фонд;

нарушениями в сфере валютного законодательства;

нарушениями предусмотренных пунктом 12 статьи 50 закона Украины "О защите экономической конкуренции".

Активы, принадлежащие декларанту, который является фигурантом досудебного расследования или судебного производства в отношении этих активов.

Деньги в национальной и иностранной валютах, которые на дату декларирования были в наличной форме

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Ставки сбора

Общая ставка - 5% распространяется на:

валютные ценности на счетах в банках Украины;

права денежного требования к резидентам;

объекты декларирования, определенные подпунктами "б" - "е" пункта 4 этого подразделения, которые находятся в Украине, кроме тех, которые облагаются налогом по ставке 9%

Зарубежные активы - 9%:

валютные ценности на счетах в иностранных банках или иностранных финучреждениях;

права денежного требования к нерезидентам;

объекты декларирования, определенные подпунктами "б" - "е" пункта 4 этого подраздела, зарегистрированные за рубежом, кроме тех, что облагаются налогом по ставке 2,5%.

Активы в виде ОВГЗ - 2,5%

номинальная стоимость гособлигаций Украины со сроком обращения более, чем года без права досрочного погашения, приобретенных в период с 1 сентября текущего года до 31 августа 2022 года до подачи декларации.

Альтернативные ставки сбора

Украинцы могут выбрать ставку 6%, 11,5%, 3% в соответствии с уплатой налогов тремя равными частями ежегодно

Активы, которые не требуют представления декларации

Недвижимое имущество на территории Украины:

апартаменты/квартиры общей площадью не больше 120 кв. м. или документально подтвержденные имущественные права на такую квартиру многоэтажке, строительство которой еще не завершено;

жилой дом на территории Украины площадью или жилого дома незавершенного строительства не более 240 кв. м. при условии наличия права собственности на землю.

Объекты нежилой недвижимости:

Нежилые некоммерческие дома некоммерческого или такие дома незавершенного строительства площадью не более 60 кв. м.

Земельные участки

В пределах норм бесплатной передачи, определенной статьей 121 Земельного кодекса Украины.

Транспортные средства

Одно транспортное средство личного, но некоммерческого использования

Другие активы

Активы, стоимость которых не превышает 400 тысяч гривен по состоянию на дату завершения периода декларирования

Как будет проходить декларирование

Одноразовую добровольную декларацию нужно подать Государственную налоговую службу Украины подается непосредственно декларантом в электронном виде через электронный кабинет в разделе "одноразовая (специальная) добровольная декларация".

При этом необходимо наличные средства в национальной и иностранной валютах и банковские металлы разместить на банковских счетах до подачи одноразовой декларации.

Что дает декларирование

Налоговая не будет проверять источники доходов, за счет которых приобрели активы.

Эти данные не могут быть использованы в расследованиях и проверках, а так же как доказательства в уголовных и административных делах.

Эти данные конфиденциальны и не подлежат разглашению без письменного согласия, кроме случаев, предусмотренных законами или решением суда.

Освобождение от уплаты военного сбора

К декларанту, который полностью уплатил сборы в установленных порядке, сроки и размере, не могут:

применять меры обеспечения уголовного производства, предохранительные меры и следственные действия в связи с приобретением активов, указанных в декларации, за любой период до 1 января текущего года;

открывать дела за нарушение налогового и валютного законодательства страны.

Добровольное однократное декларирование: что известно

15 июня 2021 года Верховная Рада приняла закон о добровольном однократном декларировании активов физических лиц (№ 5153), который предусматривает проведение с 1 июля 2021 года до 1 июля 2022 года однократного (специального) добровольного декларирования активов физических лиц, с которых не были уплачены налоги и сборы в соответствии с требованиями законодательства.

1 июля 2021 года Рада разблокировала подписание закона о добровольном однократном декларировании

16 июля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал законы о проведении единовременного добровольного декларирования активов.

Автор: Анастасия Горбачева