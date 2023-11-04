За первое полугодие производство железорудного сырья на уровне предприятий сократилось на 30-50%.

В 2023 году ситуация в горно-металлургическом комплексе продолжает ухудшаться. За первое полугодие производство железорудного сырья на уровне предприятий сократилось на 30-50% г./г, а горно-обогатительные комбинаты работают в среднем на 30-40% от мощности.

Чтобы спасти отрасль, необходимо наращивать объемы экспорта нашим новым морским коридором, обеспечить увеличение внутреннего спроса на сталь, а также сдерживать тарифы на грузовые перевозки по железной дороге от дальнейшего роста. Об этом говорится в аналитике на сайте ГМК Центра.

Как отметили эксперты Центра, сокращение производства в ГМК негативно влияет на экспорт и налоговые поступления в государственный бюджет: государство ожидает поступления $95 млн в виде рентных платежей за добычу железной руды, что на 65% меньше, чем в 2022 г. Такое падение вызвано многими факторами – прежде всего потерей крупных металлургических предприятий из-за войны, и блокадой украинских портов, которая фактически сделала невозможным экспорт металлургической продукции.

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"Рынок ЕС для отечественных производителей является едва ли не единственным оставшимся направлением экспорта, и на этом рынке ощутима конкуренция с другими поставщиками, в частности с РФ. Рост транспортных расходов для украинских производителей ухудшил их конкурентную позицию. В 2022 г. европейские производители импортировали из Украины 12,9 млн т железной руды, в то время как из других источников - еще 98,0 млн т. В том числе ЕС импортировал 2,8 млн т железной руды из России", - указывают аналитики.

Чтобы спасти отрасль и обеспечить ее восстановление, нужна комплексная государственная программа, которая сможет обеспечить увеличение внутреннего спроса на сталь, а соответственно, и на железную руду, отмечают в ГМК Центре. Но основным фактором в восстановлении остается удешевление логистики.

"Разблокирование полноценной работы морских портов позволило бы увеличить объемы экспорта, в частности, за счет расширения перечня потенциальных рынков. Этот вариант требует участия государства с точки зрения предоставления гарантий безопасности и механизма страхования рисков. На сегодня проработанный коридор поставок из украинских портов Черного моря не может существенно изменить ситуацию, учитывая стоимость страхования и другие проблемы", - указывают эксперты.

Помочь может также последовательная политика по введению санкций на поставку железной руды из России. Но здесь нужно также удешевить путь украинской продукции на рынки ЕС.

"Улучшение железнодорожной логистики с ЕС позволит увеличить объемы экспорта. Но, учитывая увеличение транспортных расходов, нужно искать варианты для сдерживания роста железнодорожных тарифов в Украине - чтобы хотя бы таким образом поддержать конкурентоспособность украинских производителей на внешних рынках", - отметили в ГМК Центре.