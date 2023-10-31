Журналисты издания назвали главные проблемы украинской металлургии.

Украинская металлургия, на которую до войны приходилось 10% ВВП и 30% экспорта, сейчас переживает очень тяжелый период – из-за близости предприятий к линии соприкосновения, нехватки персонала и блокировки экспорта, которая удорожает доставку продукции в 3-4 раза.

Об этом говорится в репортаже мирового агентства Reuters, журналисты которого посетили "Запорожсталь" группы "Метинвест".

"В прошлом году "Запорожсталь" приостановил работу впервые со времен Второй мировой войны. Его генеральный директор Роман Слободянюк знает, что будущее комбината и мощной металлургической промышленности Украины в целом, сейчас под вопросом. Пока производители не смогут доставлять сталь на рынки по Черному морю, где Россия создает препятствия для судоходства, перспективы восстановления отрасли, которая по важности для экономики Украины уступает только сельскому хозяйству, маловероятны", – указывают журналисты.

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Небольшим светлым пятном для металлургии является внутренний спрос, который растет, поскольку Украина производит больше оружия, строит бомбоубежища и начинает восстанавливать города, которые были повреждены во время войны. Но даже с учетом того, что потребление почти удвоилось до 2,6 млн тонн с января по сентябрь, этого недостаточно для поддержания отрасли, которая ранее экспортировала четыре пятых своей продукции, указывает агентство.

"Поскольку черноморских перевозок практически не существует, производители стали отправляют по железной дороге в Европу столько продукции, сколько могут. Но, если сравнивать с морскими перевозками, это стоит вчетверо дороже. Сейчас Киев начинает направлять грузы через так называемый гуманитарный коридор, после того как Россия вышла из зернового соглашения. Чиновники и руководители надеются, что этот маршрут будет использоваться и для стали. Однако это рискованно из-за того, что Россия увеличила количество атак на портовую инфраструктуру Одессы и ее окрестности в последние недели", – указывает Reuters.

Помимо ограниченного экспорта, сталелитейные заводы сталкиваются с риском перебоев в подаче электроэнергии, а также испытывают трудности с поиском рабочих – даже с учетом работы на пониженных мощностях. Ведь несколько сотен работников "Запорожстали" покинули город из-за близости Запорожья к линии фронта, расположенной всего в 50 км от крупнейшей в Европе атомной электростанции, которая находится под контролем России.

Ранее директор GMK Center Станислав Зинченко заявил, что за счет замещения российских поставщиков на европейском рынке, Украина может нарастить экспорт продукции ГМК на $74 млн ежемесячно – с учетом тех объемов железной руды и чугуна, которые поставлялись российскими компаниями на рынок ЕС в прошлом году, и производственных мощностей, которые остались на подконтрольной Украине территории. Однако для этого необходимо разблокировать морские порты, а также увеличить пропускную способность железнодорожных переходов.