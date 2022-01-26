Также в этом году правительство ожидает присоединения Украины к совместной транзитной процедуре ЕС/ЕАСТ.

Украина рассчитывает на подписание соглашения АСАА (Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции), так называемого "промышленного безвиза", с Европейским Союзом до конца 2022 года.

Как сообщается на сайте Кабмина, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

По словам премьера, приоритетом правительства остается работа в направлении интеграции лучших практик в пределах пяти "безвизов" с Европейским Союзом: таможенного, транспортного, цифрового, энергетического и промышленного.

Шмыгаль отметил, что плодотворное взаимодействие сторон дает основания надеяться на заключение соглашения АСАА ("промышленного безвиза") до конца 2022 года. Также в этом году правительство ожидает присоединения Украины к совместной транзитной процедуре ЕС/ЕАСТ.

Кроме того, среди приоритетов Украины премьер назвал заключение соглашения с ЕС по либерализации международных автомобильных транзитных грузовых перевозок.

"Мы рассчитываем на общее с ЕС долгосрочное видение энергетической безопасности, а также на интеграцию украинской энергосистемы в европейскую сеть ENTSO-E. Также Украина, безусловно, заинтересована в интеграции участников платежного рынка Украины в европейское платежное пространство SEPA", - отметил Денис Шмыгаль.

Участники заседания утвердили годовой план работы, который состоит из 92 проектов актов правительства и 55 законопроектов.

Читайте такжеУкраина планирует взять минимум $3 миллиарда кредитов для стабилизации финсистемыКак сообщал УНИАН, в прошлом году в феврале Денис Шмыгаль говорил, что Украина рассчитывает подписать соглашение с Европейским Союзом о "промышленном безвизе" в 2021 году.

Он также заявлял, что Украина на протяжении 2022-2023 годов планирует получить пять безвизов с ЕС - промышленный, таможенный, цифровой, транспортный и энергетический.

Соглашение об ассоциации с ЕС: справка

В 2014 году Европейский Союз и Украина подписали Соглашение об ассоциации, что стало началом нового периода в развитии отношений между ЕС и Украиной.

Соглашение является основным инструментом для более тесного сближения Украины и Евросоюза: оно способствует углублению политических отношений, более сильным экономическим связям и взаимному уважению общих ценностей.

Экономическая часть соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли предоставляет Украине возможность для расширения торговых отношений и экономического развития, поскольку открывает новые рынки, способствует адаптации законодательства, стандартов и регламентов в различных секторах. Последнее должно помочь интегрировать стандарты ЕС в ключевые секторы украинской экономики.

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