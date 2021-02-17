Миссия Евросоюза уже начала оценку готовности Украины к подписанию соглашения.

Украина рассчитывает уже в этом году подписать соглашение с Европейским Союзом о "промышленном безвизе".

Читайте такжеЦелью Украины является доступ на внутренний рынок Евросоюза - ШмыгальОб этом сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя итоги заседания Совета ассоциации Украина - ЕС.

"Миссия ЕС уже начала оценку готовности Украины к подписанию соглашения о так называемом "промышленном безвизе". Это даст широкие торговые возможности для малого и среднего бизнеса, который сможет реализовывать свой товар на рынках Европейского Союза. Рассчитываем как можно скорее получить рекомендации и подписать соглашение уже в этом году", - сказал Шмыгаль.

Что этому предшествовало

Ранее украинские власти заявляли, что Украина выполнила все условия для Соглашения об оценке соответствия и принятия промышленной продукции (так называемый "промышленный безвиз").

Справка УНИАН

В 2014 году Европейский Союз и Украина подписали Соглашение об ассоциации, что стало началом нового периода в развитии отношений между ЕС и Украиной.

Соглашение является основным инструментом для более тесного сближения Украины и Евросоюза: оно способствует углублению политических отношений, более сильным экономическим связям и взаимному уважению общих ценностей.

Экономическая часть соглашения, об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, предоставляет Украине возможность для расширения торговых отношений и экономического развития, поскольку открывает новые рынки, способствует адаптации законодательства, стандартов и регламентов в различных секторах.

Последнее поможет интегрировать стандарты ЕС в ключевые секторы украинской экономики.

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Автор: Игорь Орел