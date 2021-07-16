Это значительно либерализует отношения между Украиной и ЕС.

Кабинет министров планирует в ближайшие два года подписать с Европейским Союзом пять соглашений, которые либерализуют отношения двух сторон в разных сферах.

Об этом во время Часа вопросов к правительству в зале Верховной Рады заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте такжеУкраина может войти в ЕС и НАТО через 5-10 лет-Шмыгаль"Мы продолжаем диалог с нашими европейскими партнерами, чтобы промышленный безвиз для украинских промышленных товаров стал реальностью уже в ближайший год. Кроме промышленного безвиза, в ближайшие два года мы планируем получить еще четыре из ЕС. Это – авиационный безвиз или соглашение об открытом небе, энергетический безвиз или присоединение к европейской энергосети ENTSO-E, таможенный безвиз или присоединения к конвенции о процедуре общего транзита и, конечно, цифровой безвиз", - сказал он.

Соглашение об ассоциации Украина-ЕС: что известно

В 2014 году Европейский Союз и Украина подписали политическую часть Соглашения об ассоциации, а в 2016 году - ее экономическую часть.

Экономическая часть соглашения, об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, предоставляет Украине возможность для расширения торговых отношений и экономического развития, поскольку открывает новые рынки, способствует адаптации законодательства, стандартов и регламентов в различных секторах.

"Промышленный безвиз" (Соглашение АСАА или Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции) даст возможность украинским производителям маркировать свою продукцию европейским знаком соответствия (CE) и свободно продавать ее на рынке ЕС без дополнительной сертификации.

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Автор: Дмитрий Шварц