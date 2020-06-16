Промышленный безвиз: реальность или миф

В Украине, на фоне экономического спада из-за пандемии коронавируса, ожила долгоиграющая тема «промышленного безвиза» с Европейским Союзом – снова заговорили о подписании Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции АСАА. В правительстве уверены, что «промбезвиз» будет способствовать развитию отечественной промышленности, переживающей рекордное падение. Премьер-министр Денис Шмыгаль даже спрогнозировал, когда это «чудо» состоится.

«Приближение к промышленному безвизу с Европейским Союзом - это, как минимум, год работы. Но мы эту работу ведем, мы будем выполнять те параметры и требования, которые необходимы, чтобы получить такую возможность, когда товары, работы и услуги смогут беспрепятственно попадать на территорию Европейского Союза», - заявил Шмыгаль на пресс-конференции, посвященной первым 100 дням работы его Кабинета.

Причем, как отметил премьер, в планах обеспечить «промышленный безвиз» не только с ЕС, но и с другими мировыми экономическими лидерами, в том числе с теми странами, которые входят в «Большую двадцатку».

Перспективы оптимистичные, но есть одно «но». Оно, по словам Шмыгаля, касается предстоящей массивной работы. Тут стоит напомнить, что его предшественник – экс-премьер Алексей Гончарук, в январе 2020 года заявлял, что Украина выполнила все «дорожные» условия для заключения АСАА. В таком случае, о какой работе говорит Шмыгаль?

Дело в том, что всю проведенную нами работу теперь должен оценить ЕС. Его миссия приезжала в Украину в марте этого года. Правда, обсуждался совсем другой вопрос – выполнение Украиной регламентов Соглашения об ассоциации. Что же касается «промышленного безвиза», вернее, начала переговоров на эту тему, то генеральный директор директората Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению Европейского Союза Кристиан Даниельсон отметил: соответствующая миссия ЕС прибудет в Украину «в ближайшие месяцы». И только тогда начнется оценка готовности законодательства и ответственных институтов к началу переговоров по «промышленному безвизу». То есть, когда именно состоится старт конкретных переговоров и в ЕС не знают.

«Промбезвизовый» процесс

Соглашение АСАА - признание эквивалентности системы технического регулирования и оценки соответствия продукции европейской. На деле это означает, что сертификацию продукции отечественные производители смогут получать внутри нашей страны, а не в ЕС (это стоит прилично, да и времени занимает предостаточно), и поставлять свой товар сразу на европейский рынок. По оценкам экспертов, потенциально это соглашение может охватить пятую часть украинского экспорта в ЕС, прежде всего, продукцию машиностроения.

Сам план действий по подписанию соглашения АСАА был разработан еще в 2005 году, в рамках подготовки к подписанию соглашений о зоне свободной торговли и об ассоциации с ЕС. Украине необходимо было привести свое законодательство в соответствие с европейским. Время шло, но реальные шаги по выполнению обязательств начались только после 2015 года: утверждены технические требования к оборудованию, реформировано законодательство в части технических регламентов, упорядочена система контроля бизнеса. Теперь дело за Европой, которая должна проверить «жизнеспособность» проведенных реформ.

Но настораживает тот факт, что ЕС неактивен в этом вопросе. К примеру, в Еврокомиссии еще в прошлом году усомнились, что Евросоюз сможет в ближайшем будущем доверять украинским процедурам сертификации промпродукции из-за общего недоверия ЕС к нашей системе правосудия. Да и в целом заявили - «мы не обещали вам ACAA». Хотя именно это «обещание» содержится в теле Соглашения об ассоциации.

Так что же происходит с АСАА и так ли нужно это соглашение Украине?

Нюансы «промышленного безвиза»

Партнер «ETERNA LAW» Олег Мальский считает, что вопрос «промышленного безвиза» для Украины является чрезвычайно актуальным и важным. Именно подписание с Европейским Союзом соглашения АСАА позволит значительно расширить экспорт украинских товаров. Причем возможность его подписания предусмотрена Соглашением об ассоциации.

«Однако, если почитать текст соглашения, то понятно, что стороны дополнительно должны о многом договориться. На сегодняшний момент правительство предприняло достаточно много действий, которые действительно создают возможность подписания такого соглашения. Но ведь еще предусмотрен механизм имплементации принятых законов. Как говорят, «неважно, какие законы, важно - как они выполняются». Именно необходимость выполнения законов на адекватном уровне предусмотрена для возможности заключения соглашения. Поэтому необходима оценка миссии ЕС. А когда она будет дана и будет ли положительной, какие именно требования по имплементации законодательства будет предъявлять Европейская комиссия и ее представители, на сегодняшний момент неизвестно. С юридической точки зрения, если даже соглашение будет одобрено Европейской комиссией, для ратификации потребуется значительное время, ведь в середине европейского сообщества существует очень сложный и длительный механизм прохождения юридических документов как через Европейский парламент, так и ратификацию его всеми государствами-членами ЕС», - отметил эксперт.

При этом Мальский подчеркивает, что подобное соглашение является, скорее, исключением из правил, чем закономерностью. Причем возможность его заключения требует от страны не только улучшения законодательства и стандартизации, а также достаточно высокого уровня промышленного и технологического развития. Подобные соглашения и договоры подписаны с шестью странами: Израиль, США, Канада, Япония, Австралия, Новая Зеландия и Швейцария. Некоторые страны, такие как Норвегия, Исландия, Лихтенштейн, также пользуются определенными привилегиями по экспорту товаров в ЕС.

«Однозначно Украина на этом фоне пока является достаточно переходной экономикой, которой, скорее всего, придется сделать на данном пути еще довольно много. Шагов уже осуществлено большое количество, принято много законов, созданы различные органы центральной исполнительной власти, которые должны имплементировать данное соглашение. Однако заключение любого международного договора – это, в первую очередь, переговорный процесс между сторонами. В его рамках, как правило, возникают дополнительные вопросы, уточняющие позиции, и только политический компромисс позволит фактически понять дальнейшие шаги и планы», - резюмировал Мальский.

Иного мнения придерживается эксперт Института Growford Алексей Кущ. Он считает, что «промышленный безвиз» для Украины больше медийный и политический проект, чем экономический. То есть, по сути, он не просчитан нашей стороной с точки зрения экономических последствий, в том числе для промышленности.

«Сегодня во власти звучат призывы разработать и внедрить новую промышленную политику. Но если ее разрабатывать, исходя из специфики отечественной экономики, то модель будет сложной и процесс небыстрый. Намного проще загнать эту тему в медийное, информационное пространство. Это также, как поступили с безвизом для граждан. С точки зрения свободного перемещения – все здорово. Но это должно было сопровождаться созданием рабочих мест в Украине, чтобы страна не потеряла экономически активное население. А так все привело к массовому оттоку людей в Европу. В условиях, когда власть не может генерировать реальные эффективные экономические идеи, в данном случае индустриализацию, то легче пойти «безвизовым» путем. Катастрофический обвал промышленности вынуждает власти предпринимать медийные шаги, прикрываясь ими. И если произойдет еще большее обрушение промышленности, то вину можно списать на внешние силы, которые не хотят нам помогать», - прокомментировал ситуацию эксперт.

По его словам, изначально «промышленный безвиз», с учетом философии Соглашения о зоне свободной торговли, в том числе Соглашения об ассоциации, не является основополагающим, самоцелью. Он входил в тело договоров в качестве дорожной карты сертификации продукции. «Промышленный безвиз» рассматривается как развитие взаимных торговых операций, что требует подтверждения сертификации продукции. Именно данные проблемы и решаются в рамках промбезвиза, его регламентов.

«Но, в принципе, ставка делалась на то, что Украина станет «восточно-европейскими Китаем или Южной Кореей». Планировалось, что мы создадим огромное количество производств – от комплектующих до товаров народного потребления. Что касается промышленных товаров, то эта сфера должна была у нас развиваться при участии западных компаний. Чтобы поставлять в Европу мед, курятину, зерно, металл и древесину – сырье, Соглашение о зоне свободной торговли не нужно. Европейцы рассчитывали на поставки всякой «ерунды», чтобы не возить это из далекого Китая, а из Украины, для чего у нее есть промышленный потенциал. И при этом для европейцев потребительский товар стал бы дешевле. А вот в отношении промышленной продукции, то тут интерес Европы ослабевает – она свой рынок защищает. Хотя нам предложили открывать предприятия, но только с участием их компаний. И тогда такую продукцию можно поставлять в ЕС», - пояснил Кущ.

В таком случае, по его словам, соглашение о «промышленном безвизе» лишено смысла. Если иностранная компания будет у нас производить свою продукцию, то она уже будет сертифицирована по европейским правилам.

Между тем, «промышленный безвиз» может коснуться «коренных» украинских компаний, теоретически они смогут сэкономить на сертификации в Европе, что стоит немало. Сертифицируя продукцию в Украине, они смогут ее поставлять напрямую в ЕС.

«Но и это – миф. В Европе действует не только сертификация, а и дополнительные технические условия. К примеру, украинский «Электротяжмаш», производящий тяговые двигатели для локомотивов. Допустим, получит он такой сертификат. Но ранее поляки покупали его продукцию для себя, и им не нужен был «промышленный безвиз». Они уже потом на свою конечную продукцию получали сертификат. А немцы и с ним не будут покупать украинские электродвигатели, у них есть свои. Тот есть, фактор сертификации ничего украинским «коренным» предприятиям не даст», - подчеркнул эксперт.

Он также акцентировал на том, что соглашение АСАА позволили себе подписать с ЕС только экономически и технологически развитые страны: Израиль, США, Канада, Япония, Австралия, Новая Зеландия, а также группа стран, которые входят в так называемую Европейскую ассоциацию свободной торговли. Ни одна развивающаяся страна не решилась на подобный шаг. И неспроста. По этому соглашению нужно открыть свой внутренний рынок. И если лоббисты данной идеи говорят о том, что наш рынок и так открыт, то на деле все выглядит иначе.

«Существует масса косвенных механизмов защиты внутреннего рынка, что станет актуально в условиях нынешнего кризиса, когда страны будут закрывать свои рынки. Косвенный механизм – это, к примеру, 21 статья о защите национальных интересов в рамках ВТО. Именно ею прикрываются страны для закрытия рынка и без объяснения. Так было, когда американцы ввели импортные пошлины на алюминий, или, когда россияне ограничили наш транзит в страны Средней Азии. Внедрение «промышленного безвиза» лишит нас возможности использовать косвенные механизмы и выдвигать дополнительные технические условия, которые призваны защитить отечественных товаропроизводителей. То есть, ситуация будет следующей: мы как не продавали свою промышленную продукцию на европейский рынок, в том числе по объективным причинам, так и не будем этого делать, а вот свой рынок откроем полностью. Таким образом, «промышленный везвиз» приведет к еще большему промышленному падению, и Украина превратится в аграрный придаток Европы. Причем, «огород» будет обрабатывать привезенная из других стран техника, но никак не украинская», - отметил Кущ.

Экономический эксперт Олег Пендзин считает, что по «промышленному безвизу» Украина только начинает переговорный процесс. Вопросы взаимного признания процедур сертификации и оценки соответствия находятся на начальном этапе рассмотрения.

«Украиной не имплементировано значительное количество стандартов Евросоюза, которые предусматривались Соглашением об ассоциации. Необходимо понять, что европейцы через оценку соответствия и сертификацию защищают свой внутренний рынок от импорта, и менять политику они не будут», - сказал эксперт.

Он не исключает, что, исходя из динамики переговорного процесса, он может занять, минимум, два-три года. И то, при наличии серьезной политической воли высшего руководства страны. Еще переговорный процесс усложняется ситуацией с пандемией короновируса и ухудшением прогнозов роста мировой и европейской экономик.

Что касается рисков полного открытия украинского рынка, то, по словам Пендзина, он и так открыт в рамках договора о свободной торговле.

«Кроме всего прочего, мы не умеем пользоваться на государственном уровне процедурами сертификации для защиты своего рынка. Тем более, у нас практически нет собственного промпроизводства продукции с высокой добавленной стоимостью. Плюс украинская промышленность за год упала более, чем на 16%», - подытожил эксперт.

Когда будут стартовать переговоры о «промышленном безвизе», не знают даже в Европе. Но разговоры об этом все же идут. Значит, конкретика вскоре появится. И тогда станет более понятно, что ждет Украину на этом пути.

Нана Черная