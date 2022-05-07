Средства будут направлены на оплату труда работников государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы.

Украина и Всемирный банк готовятся заключить соглашение о финансировании проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" в размере 1,5 млрд долларов.

Правительство на заседании 7 мая приняло решение об организации делегации Украины для участия в переговорах с представителями Всемирного банка, сообщила пресс-служба Министерства финансов. Украинскую делегацию возглавит министр Сергей Марченко.

"В рамках этого Проекта при поддержке Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития Украина получит заем в размере 1,492 млрд долларов. Средства будут направлены на возмещение расходов госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы как на национальном, так и на региональном уровнях", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля в Украину поступило грантовое финансирование от Всемирного банка в размере 88,5 млн евро.

Средства будут направлены на обеспечение первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение и поддержку внутренне перемещенных лиц.

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