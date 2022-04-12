Новый пакет финансовой помощи позволит выплачивать зарплаты работникам больниц и пенсии.

Всемирный банк отправит Украине пакет финансовой помощи на сумму $1,5 миллиарда. Деньги позволят государству обеспечить критически важные услуги.

Как передает портал Reuters, об отправке средств для Украины рассказал президент Всемирного банка Дэвид Малпасс во время выступления в Варшаве.

По заявлению руководителя, пакет финансовой помощи одобрили после выделения $1 миллиарда Международной ассоциации развития и $100 миллионов соседней Молдове.

Глава подчеркнул, что деньги от Всемирного банка позволяют Украине обеспечивать критически важные услуги. Сюда относятся пенсии, выплаты зарплат для сотрудников медицинских учреждений, обеспечение социальных программ и так далее.

"Всемирный банк был создан в 1944 году, чтобы помочь Европе восстановиться после Второй мировой войны. Как и тогда, мы будем готовы помочь Украине с восстановлением, когда придет время", — сказал Малпасс.

По словам президента, план все еще нуждается в одобрении советом директоров Всемирного банка. Решение на этот счет ожидается в ближайшие недели.

Напомним, в начале марта Всемирный банк предоставил $700 миллионов экстренного финансирования для Украины. А потом выделил еще два транша размером почти $200 миллионов и $100 миллионов.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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