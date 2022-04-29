Средства будут направлены на обеспечение первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение и поддержку внутренне перемещенных лиц.

Сегодня в Украину поступило грантовое финансирование от Всемирного банка в размере 88,5 млн евро.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, эти средства были выделены из Целевого фонда доноров Всемирного банка в рамках Программы Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления Украины.

Отмечается, что грантовые средства будут направлены в общий фонд государственного бюджета Украины для обеспечения первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение и поддержку внутренне перемещенных лиц.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля министр финансов Сергей Марченко и Региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Аруп Банерджи подписали соглашение о предоставлении Украине гранта из Целевого фонда в размере 88,5 млн евро.

Вас также могут заинтересовать новости: