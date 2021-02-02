Украина рассчитывает получить в 2021 году три транша от МВФ на общую сумму в $2,2 млрд.

Украина рассчитывает получить $2,2 млрд в виде трех траншей от Международного валютного фонда в 2021 году.

Об этом глава НБУ Кирилл Шевченко заявил в интервью Reuters.

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«Мы ожидаем три транша, по 0,5 млрд СДР каждый, на общую сумму около $2,2 млрд в этом году, а остальные деньги — в 2022 году», — заявил Шевченко.

Глава Нацбанка подчеркнул, что работа миссии МВФ в Украине продолжается.

«По итогам этой недели станет яснее, какие договоренности мы достигаем», — сказал Шевченко отвечая на вопрос, может ли Киев рассчитывать на получение денег до конца первого квартала.

Он подчеркнул, что НБУ выполняет свои обязательства перед МВФ, не обращая внимания на опасения по поводу независимости центробанка, которые были особо отмечены в прошлом году после отставки Якова Смолия.

В то же время Шевченко заявил, что возможно парламенту потребуется принять некоторые законопроекты, которые создадут условия для дополнительных займов. О каких именно законопроектах идет речь глава центробанка не уточнил.

Также глава НБУ добавил, что в 2021 году правительство планирует выпустить еврооблигации на сумму около $2,4 млрд. Кроме того, в НБУ ожидают, что иностранные инвесторы принесут около $1 млрд благодаря покупке гособлигаций в этом году.

Что этому предшествовало

14 января 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с представителями МВФ по вопросу цены на природный газ в Украине.

15 января 2021 года в МВФ выразили обеспокоенность фиксированным тарифом на газ, ведь это государственное регулирование.

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Автор: УНИАН