В МВФ обеспокоены, чтобы не вернулось государственное тарифное регулирование.

В Международном Валютном Фонде (МВФ) выразили обеспокоенность фиксированным тарифом на газ, ведь это государственное регулирование.

Читайте такжеС начала пандемии дефицит госбюджета вырос в три разаОб этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Сейчас в Украине работает миссия МВФ. Она рассматривает, влияют ли эти решения на способность бюджета Украины выполнять свои обязательства перед гражданами и партнерами. Это решение фактически не влияет на состоятельность бюджета. Мы продолжаем разговор с МВФ. Они обеспокоены, переживают чтобы не вернулось государственное тарифное регулирование. Нет. Мы будем работать на рынке газа, на рынке электроэнергии. В этом случае эти меры специализированы к тому, чтобы защитить украинцев от биржевых колебаний. Мы разработаем годовой продукт, который защитит граждан от непредсказуемых колебаний", - говорит Шмигаль.

По его словам, государство ограничило верхний предел цены в пределах рыночной, впрочем, МВФ спокойно к этому относится.

"Но теперь говорит, чтобы посчитать состоятельностью нашего бюджета. Это абсолютно нормально", - добавил премьер-министр.

Отвечая на вопрос, получит ли таки Украина очередной транш МВФ, Денис Шмыгаль сказал: "Безусловно. Я уверен".

Что этому предшествовало

Вчера, 14 января, Денис Шмыгаль провел переговоры с представителями Международного валютного фонда по введению в Украине государственного регулирования цены на газ.

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Автор: УНИАН