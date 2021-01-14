Кабмин провел конструктивную встречу с МВФ по вопросу цены на газ - Шмыгаль

По его словам, нужно найти компромисс, который уже сегодня защитит людей и поможет рынку газа в Украине развиваться в будущем.

Кабинет министров провел конструктивную встречу с Международным валютным фондом по вопросу цены на природный газ в Украине. Читайте такжеКабмин предлагает ввести для населения фиксированную цену на газОб этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. "Позиция нашего правительства: рынок газа в Украине должен работать. К сожалению, некоторые игроки рынка продолжают злоупотреблять положением, из-за чего страдают украинцы. Должны найти компромисс, который уже сегодня защитит людей и поможет рынку газа развиваться в будущем", - написал он. Что этому предшествовало С 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию. Также в 2021 году украинцы будут платить больше не только за газ как товар, но и за его поставки.

10 января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов, они продолжились и 11 января. Протестуют, в частности, в Харьковской, Полтавской, Николаевской и Черновицкой областях.

Кабмин намерен ввести государственное регулирование цен на газ на период карантинных ограничений или до конца отопительного сезона, предлагаемая цена - на уровне 6,99 гривни за кубометр. По словам премьера Дениса Шмыгаля, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%.

На это негативно отреагировал Международный валютный фонд. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Дмитрий Шварц

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