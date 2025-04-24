В следующем месяце Киев должен произвести платеж по ВВП на сумму около 600 млн долларов.

В четверг, 24 апреля, Украина заявила, что ей не удалось договориться с держателями долга на сумму 2,6 млрд долларов. Данная ситуация подрывает надежды Киева на реструктуризацию до наступления крайнего срока выплат.

Издание Financial Times пишет, что Министерство финансов сообщило, что "рассмотрит все возможные варианты" и продолжит переговоры. Если Киеву не удастся вовремя договориться о реструктуризации, он должен будет объявить дефолт по платежу в размере почти 600 млн долларов, который должен быть произведен в конце мая и привязан к показателям экономики в 2023 году.

ВВП-ордера были выпущены в рамках предыдущей реструктуризации украинского долга в 2015 году и были призваны побудить кредиторов поддержать страну. Однако после вторжения России в 2022 году они стали предметом споров, поскольку Киев и его западные союзники не хотят, чтобы их деньги уходили к частным инвесторам, пока экономика восстанавливается после российского вторжения. Варранты предусматривают выплату держателям, если годовой рост экономики Украины превысит 3%, но Киев утверждает, что они устарели, учитывая нанесенный ущерб.

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"Варранты ВВП были разработаны для мира, который больше не существует", - заявило министерство финансов. "Скромный экономический рост Украины в 2023 году - это не признак стремительного роста благосостояния, а хрупкое восстановление после почти 30%-ого спада, вызванного полномасштабным вторжением России".

Ранее в МВФ заявили, что "если не принять меры", то варранты "представляют собой серьезный риск" для стабильности программы помощи на 15,5 млрд долларов и реструктуризации Киевом облигаций на сумму более 20 млрд долларов в 2024 году.

Варранты не были включены в прошлогоднюю реструктуризацию из-за их сложности, но Киеву необходимо заключить сделку, чтобы избежать миллиардных выплат инвесторам в ближайшие годы. Выплаты по варрантам привязаны к годовому росту экономики Украины, который может сильно возрасти в случае прекращения огня с Россией.

Реструктуризация долга Украины – главные новости

На ранних этапах полномасштабного вторжения РФ в Украину держатели облигаций согласились на прекращение процентных выплат. Реструктуризация в 2024 году, призванная подготовить почву для возвращения Украины на рынки, положила конец двухлетнему замораживанию.

Согласно сделке, инвесторы согласились на убытки по своим облигациям более чем на треть, чтобы помочь Киеву контролировать растущий дефицит военного бюджета. В обмен держатели облигаций получили возможность получить более высокие выплаты, если пострадавшая от войны экономика Украины достигнет целевых показателей роста в ближайшие годы.

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