Павел Мамай считает, что украинские облигации, возможно, слишком быстро выросли на надеждах о мире.

Долларовые облигации Украины упали. Разногласия между США и Европой по поводу мирного процесса взбудоражили инвесторов, которые ожидали продвижения в вопросе прекращения огня.

Издание Bloomberg пишет, что долларовые облигации Украины со сроком погашения в 2035 году подешевели более чем на 3 цента до 63 центов, что стало худшим показателем дня на развивающихся рынках.

Инвесторы пытаются оценить, что осталось от перспектив мира после ссоры президента Владимира Зеленского в Белом доме с Дональдом Трампом и саммита европейских лидеров. Павел Мамай, управляющий партнер Promeritum Investment Management, считает, что облигации Украины, возможно, слишком быстро выросли на надеждах о мире.

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"Ожидания были связаны с очень легкой и быстрой сделкой, прежде чем участники рынка поняли, что это займет время", - сказал Мамай. "Но независимо от того, как закончится война, будет ли это сильное мирное соглашение или перемирие с рисками, это позитивно скажется на облигациях".

Польский злотый, который на прошлой неделе достиг 10-летнего максимума по отношению к евро, вырос на 0,6%, венгерский форинт также вырос. Варшавский фондовый индекс WIG20, который стал ключевым бенефициаром торгов, делающих ставку на возможное заключение мирного соглашения в Украине, снизился на 0,6%. Акции украинской сельскохозяйственной компании Astarta Holding упали на 11%.

Реструктуризация долга Украины – главные новости

На ранних этапах войны держатели облигаций согласились на прекращение процентных выплат. Реструктуризация в 2024 году, призванная подготовить почву для возвращения Украины на рынки, положила конец двухлетнему замораживанию.

Согласно сделке, инвесторы согласились на убытки по своим облигациям более чем на треть, чтобы помочь Киеву контролировать растущий дефицит военного бюджета. В обмен держатели облигаций получили возможность получить более высокие выплаты, если пострадавшая от войны экономика Украины достигнет целевых показателей роста в ближайшие годы.

14 ноября 2024 года стало известно, что суверенные облигации Украины резко выросли в цене. Так, за месяц облигации, номинированные в долларах, подорожали на 12% в надежде, что переизбрание Дональда Трампа приведет к прекращению огня и Украина сможет расплатиться с кредиторами.

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