Ожидается, что финальная фаза проведения расчетов состоится 30 августа.

В среду, 28 августа, 97,38% держателей еврооблигаций Украины и гарантированных государством облигаций "Укравтодора" общей стоимостью 20,47 млрд долларов США проголосовали за предложенную реструктуризацию. Об этом говорится в заявлении Минфина.

"Более 97% держателей еврооблигаций поддержали соглашение о реструктуризации внешнего коммерческого долга Украины. Это важное достижение, которое поддержит бюджетную ликвидность и финансовую стабильность страны", - сообщил Минфин.

Отмечается, что соглашение позволит Украине сэкономить 11,4 млрд долларов США на обслуживании долга в течение следующих трех лет и 22,75 млрд долларов США до 2033 года. Сэкономленные средства в условиях военного положения будут направлены на финансирование сектора безопасности и обороны.

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"Почти единодушный уровень поддержки был достигнут менее чем за 5 месяцев, что позволило Украине достичь соглашения с кредиторами до окончания 2-летнего периода отсрочки платежей", - прокомментировал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Каждая серия еврооблигаций в обращении получила более 95% голосов поддержки от владельцев, что значительно превышает минимально необходимые 50% для того, чтобы соглашение о реструктуризации вступило в силу и позволило осуществить предложенный обмен существующих еврооблигаций на новые.

Реструктуризация предусматривает:

номинальное снижение стоимости государственного долга с первого дня действия соглашения на 37%, что сокращает объем государственного долга Украины более чем на 8,5 млрд долл. США;

уменьшение долговых платежей на 11,4 млрд долл. США в течение периода действия Программы МВФ (сокращение более чем на 90%) и на 22,75 млрд долл. США до 2033 года (сокращение более чем на 75%),

увеличение среднего срока обращения еврооблигаций почти на 4 года (дополнительно к 2-летнему увеличению срока обращения в 2022 году).

"После получения положительных результатов голосования, которое началось 9 августа и завершилось 27 августа, процесс реструктуризации переходит к финальному этапу - к фазе расчетов. Ожидается, что проведение расчетов по соглашению состоится 30 августа", - добавили в Минфине.

Проблемы с выплатами по госдолгу

22 июля Украина объявила об успешном достижении принципиальных договоренностей с Комитетом держателей еврооблигаций, что стало началом процесса реструктуризации госдолга.

Недавно в международном агентстве Fitch Ratings снизили кредитный рейтинг Украины. В частности, долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте с уровня "C" ухудшили до "RD" (ограниченный дефолт).

Экономический эксперт Владимир Золоторов объяснил, что ухудшение рейтинга Украины до ограниченного дефолта будет иметь негативные репутационные последствия, впрочем ожидать существенного ухудшения экономической ситуации не следует.

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