Шкарлет подчеркнул, что МОН работает над тем, чтобы профессия учителя действительно была высокооплачиваемой.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что Украина не отстает по показателю размера заработной платы учителей. По его словам, МОН работает над тем, чтобы профессия учителя действительно была высокооплачиваемой.

Об этом он сказал в интервью изданию "Слово и дело".

Во время интервью министру не понравилось сравнение зарплат учителей в Украине и Литве, где зарплата педагогов составляет 1100 – 1500 евро в месяц. Также там педагоги раз в год получают премии – 100% от зарплаты. А в Украине же учителя зарабатывают значительно меньше. В ответ Шкарлет заметил:

"Есть страны, где вдвое меньше, чем у нас получают зарплаты. И таких много. Почему мы берем Литву? Украина же не отстает в заработных платах учителей. Конечно, хочется больше, и мы работаем над тем, чтобы было больше".

Министр образования отметил, что в 2020 году рост зарплат учителей был на 8%, в этом году он также увеличился на 20%, и еще почти на 9% вырастет в декабре 2021.

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Шкарлет добавил, что престижность работы учителя он поддерживает, и ему хочется, чтобы зарплаты были больше.

"Объективно образовательная отрасль просто очень большая, мультипликатор очень сложный. Если мы повышаем даже на 1%, учитывая то количество учителей и школ, которое есть, этот мультипликатор срабатывает на очень большие средства", – заверил он.

По словам Шкарлета, бюджет – не резиновый.

"Есть еще и медицина... Никто не ожидал, что будет COVID-19. Это очень большой вызов, на который нужно много средств. А еще у нас война идет... мы же страна, которая воюет, и мы должны беречь свои границы", – подытожил министр образования.

Отметим, средняя зарплата учителей в июне этого года составила 14 158 гривень, а это в 2,4 раза выше уровня минимальной зарплаты (6000 гривень).

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Автор: Виктория Гордиенко