Из-за войны Украины с РФ на глобальном рынке продовольствия возможен масштабный ценовой кризис, считает президент.

Президент Владимир Зеленский заявил, что отмена Британией пошлин на украинский импорт позволит сохранить тысячи рабочих мест в Украине.

На это он обратил внимание в своем вечернем видеообращении по итогам 62-го дня войны, которое обнародовал Офис президента.

"Благодарен Великобритании и лично премьер-министру Борису Джонсону за быструю и позитивную реакцию на наш запрос о либерализации торговли. Именно сейчас это особенно важно для поддержки нашего государства. Британия объявила об отмене всех без исключения пошлин и квот на импорт украинских товаров. Это позволит нам сохранить тысячи рабочих мест в условиях войны и обеспечить существенную активизацию экономических отношений с Британией. Ожидаем аналогичных решений от других партнеров", - сказал Зеленский.

По его словам, это важно не только для Украины и ее партнеров, а еще добавляет стабильности глобальным рынкам, особенно рынку продовольствия, который из-за войны России против Украины находится "в шаге от масштабного ценового кризиса".

Зеленский подчеркнул, что избежать кризиса можно единственным путем - усиливать сотрудничество и давить на Россию, чтобы она отказалась от войны.

Напомним, в декабре 2020 года Верховная Рада ратифицировала соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическое партнерство между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

26 апреля на сайте правительства Британии было размещено сообщение, что страна отменяет таможенные тарифы на украинские товары для поддержки экономики Украины.

Согласно решению, отменены все квоты и таможенные тарифы на товары, которые импортируются из Украины, что окажет Украине экономическую поддержку в сложное время.

Отмена тарифов на ключевой украинский экспорт, в том числе на ячмень, мед, консервированные помидоры и домашнюю птицу, поможет поддержать украинский бизнес и производителей.

В сообщении напоминается, что в этом месяце во время визита в Киев премьер-министр Борис Джонсон пообещал отменить тарифы на украинские товары. С соответствующим запросом в Британию обратились украинские власти.

Кроме того, Британия объявила о запрете на экспорт товаров и технологий, которые Россия может использовать для репрессий украинцев. Среди этих товаров - оборудование для перехвата и мониторинга.

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