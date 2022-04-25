Оккупанты увидели, что Украина - это совсем другое государство, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Россия в войне против Украины ничего не достигнет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в вечернем обращении, опубликованном в социальной сети Facebook.

"За два месяца они использовали против нас более тысячи ста ракет. Бесчисленное количество авиабомб, артиллерии. Они пытали, грабили, расстреливали. Они минировали нашу землю. Превращали мирные города и села в ад. Часть украинских городов и общин уничтожили прямо до камней. Но так ничего и не достигли. И не достигнут", - подчеркнул Зеленский.

Президент заявил, что Херсон, Каховка, Мелитополь, Днепрорудное, Энергодар и другие наши города, куда российские оккупанты на временно зашли, так и не покорились им. "Люди показали своим протестом, своим отношением к оккупантам, что Украина обязательно победит", - отметил глава государства.

"Россия хочет разыграть где-то на нашей земле бутафорский "референдум"? Если даже и попытаются, это будет так же позорно, как и все остальное, что накреативили в Москве для оккупации Украины", - сказал президент.

"Харьковская область, Донецкая, Луганская - нигде российские военные не увидели даже крохи поддержки, на которую они так сильно рассчитывали. Но они увидели, что это - совсем другое государство. Они увидели, что здесь совсем другие люди. Люди, которые уверены в себе. Которые верят в свое государство. Которые умеют уважать других, потому что уважают себя. Которые не хотят захватывать чужое, но не отдадут ничего своего. Которые будут защищать каждый город, каждую улицу, каждое поле", - заявил глава государства.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля рано утром.

Противник сперва сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирное население в ряде населенных пунктов.

В конце апреля Владимир Зеленский заявил, что РФ уже натворила в Украине достаточно, чтобы мир наконец признал ее спонсором терроризма, а российскую армию - террористической организацией.

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