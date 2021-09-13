Даже рекордный урожай зерновых не "защитит" украинцев от подорожания ряда продуктов, прогнозируют эксперты.

В мире цены на продовольствие выросли на 32%, в Украине - на 16-17%. Продукты-рекордсмены - масло и сахар, они выросли почти на 80%.

Об этом говорится в программе "ТСН. Неделя".

Читайте такжеВ Минэкономики рассказали, что будет с тарифами и ценами на продукты до конца годаНо представители масложировых комбинатов пообещали Минэкономики снижать цены на свою продукцию – до минус 10%. Сахар может потерять в цене до 20%.

"Мясо - от курятины до говядины - подорожает на 4-5%. Яйца - плюс 30-35%",- прогнозируют специалисты.

Из борщевого набора в этом году больше всего подорожала свекла - 50%, молочные продукты прибавили в цене 10%.

В традиционном борщевом наборе неизменной осталась только картошка. Больше всего добавила свекла - 50%.

Но, как говорится в сюжете ТСН, несмотря на хороший урожай в Украине, ждать подешевения продуктов все равно не стоит.

Уровень жизни украинцев и цены на продукты:

Минимальную зарплату в Украине с 1 января 2021 года повысили до 6 тыс. грн.

Согласно исследованию Госстата по состоянию на август этого года, около половины взрослого населения Украины ожидают ухудшения своего материального положения и опасаются, что они могут оказаться за чертой бедности.

По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июне 2021 года выросла по сравнению с июнем 2020 года на 23,6% - до 14 тыс. 313 грн.

По состоянию на 9 августа 2021 года, лишь 1% украинцев считали себя представителями среднего класса, две трети населения (67%) отнесли себя к категории бедных.

По результатам проведенного опроса КМИС, в Украине более 14% населения не хватает денег даже на еду. Лишь 32,8% граждан могут позволить себе покупать продукты и одежду и немного откладывать, но они не могут купить дорогую технику (холодильник или телевизор).

Автор: Ольга Робейко