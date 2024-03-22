По сколько сейчас торгуется доллар и евро - смотри.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 22 марта, снизился на 15 копеек - до 39,20 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 38,70 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 10 копеек - до 42,85 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,25 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 6 копеек - до 39,05 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 38,95 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 15 копеек и составляет 42,70 грн/евро (курс продажи - 42,45 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 22 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,92 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 22 копейки, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 42,47 грн/евро, то есть гривна ослабилась на 3 копейки, по сравнению со вчерашним курсом.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что на следующей неделе курсы валют могут ежедневно меняться как в одну, так и другую сторону, однако такие изменения не будут выходить за пределы валютных коридоров.

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