Незарегистрированные как предприниматели лица не смогут получать прибыль за свою нелегальную деятельность.

"ПриватБанк" ввел новые правила, касающиеся денежных переводов. Теперь клиенты, которые часто отправляют или получают средства, будут ограничены в количестве таких операций.

Об этом сообщила пресс-служба "ПриватБанка".

Новые ограничения банк ввел в рамках законодательства по противодействию отмыванию грязных средств и требований финансового мониторинга. Пресс-служба отметила, что правила о переводе средств коснутся тех, кто отправляет или получает более 100 переводов за месяц.

Новые ограничения для отправителей средств:

Теперь каждый клиент "ПриватБанка" сможет совершать не более 100 переводов по Украине и 25 переводов в другие страны. Лимиты обновляются каждый месяц.

Новые ограничения для получателя переводов:

Клиент "ПриватБанка", который хочет получить средства через перевод "с карты на карту", должен знать о новых лимитах. Теперь каждый человек может получить не более 100 переводов по Украине, и не более 30 - по всему миру.

Новые ограничения к осуществлению р2р переводов по лимитам на переводы с карты на карту Visa/Mastercard через все каналы уже действуют с октября.

Читайте такжеДоллар после затяжных выходных снова "просядет"В "ПриватБанке"также рассказали, что делать клиентам, которые получают много переводов. Если на карту поступают благотворительные деньги или средства на лечение ребенка, либо деньги волонтеров, владельцу счета нужно позвонить по номеру 3700 или обратиться к консультанту в чате "Помощь Онлайн". После этого клиент должен прислать ссылки на социальные сети или документы, которые подтвердят осуществление благотворительной деятельности. Банк, если благотворительная деятельность подтвердится, в течение одного рабочего дня установит безлимитный режим на переводы.

Если на карту приходят деньги за продажу товаров через интернет, "ПриватБанк" напоминает, что пользоваться личной картой для осуществления предпринимательской деятельности нельзя. Для получения безлимитного количества переводов человеку стоит открыть счет физического лица-предпринимателя или лица, которое занимается профессиональной независимой деятельностью в соответствии с действующим законодательством Украины.

Ранее УНИАН уже сообщал, что клиенты "ПриватБанка" сообщили о новой проблеме:"банкоматы воруют деньги".

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Автор: Полина Кузенко