По состоянию на сейчас уже подано более 6 млн заявлений на получение тысячи гривен.

Украинцы, не имеющие приложение "Дія", смогут получить тысячу гривен "зимней поддержки" через банки. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"С сегодняшнего дня к программе присоединяются банки-партнеры. Такой вариант ориентирован на людей старшего возраста, которые не пользуются Дією, а также на опекунов несовершеннолетних детей. Достаточно обратиться в банк, написать заявление, и финучреждение откроет человеку специальный счет, куда поступят средства", - написал он в Telegram.

По словам премьера, сейчас через "Дію" уже подано более 6 млн заявлений на получение тысячи гривен по программе "Зимняя еПоддержка", и цифра постоянно увеличивается.

Видео дня

Средства можно будет использовать до конца 2025 года, в частности, на лекарства, оплату коммунальных, медицинских, образовательных услуг, или же задонатить на ВСУ.

"С прошлой недели помощь получают и клиенты Укрпочты, которые могут потратить средства, в частности, на товары и услуги, которые предоставляет национальный почтовый оператор", - добавил Шмыгаль.

"Тысяча Зеленского" - последние новости

В Украине 1 декабря начался прием заявок в "Дії" на выплату тысячи гривен каждому украинцу в рамках программы "зимней еПоддержки", о чем заявил президент Владимир Зеленский. Средства можно получить на карту "Национальный кэшбек". Родители смогут получить выплату на своих детей.

Как сообщила депутат Верховной Рады из финансового комитета Ольга Василевская-Смаглюк, деньги, полученные через "Укрпочту", можно потратить только на товары, которые продаются в отделениях и коммунальные услуги.

Вас также могут заинтересовать новости: