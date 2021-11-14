Клиентка "ПриватБанка" заявила, что терминал данного финучреждения не зачислил средства на карту, в банке поначалу вовсе отказались принимать жалобу.
Об этом идет речь в отзыве на сайте "Минфин", оставленном пользователем Анастасией Божко вечером 12 ноября. По ее словам, инцидент произошел с терминалом, расположенным в супермаркете на проспекте Курбаса, 6Г в Киеве. Там она пополняла карту на 6 тысяч гривень.
"После всовывания последней купюры, терминал потух, просто выключился, а деньги на счет не поступили. Сразу же позвонила на 3700 и у меня приняли заявку на возврат средств, сказали ждать сутки, сегодня позвонила узнать, а заявка отклонена, оператор сделал повторную заявку. Хотелось бы узнать когда будут возвращены средства и кто будет нести ответственность за такие сбои! У меня это последние деньги и нужны мне срочно!", - написала клиентка.
В ответ представитель банка извинился за доставленные неудобства и сообщил, что данный вопрос прорабатывают профильные специалисты.
"После проверки информации и рассмотрения ситуации мы дополнительно вас проинформируем", - идет речь в комментарии сотрудника "Привата".
Отметим, на днях другой клиент этого же банка рассказывал, что не смог пополнить свою карту через терминал, но деньги вернуть тоже пока не может.