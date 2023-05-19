Самым большим из социальных пособий, запланированных в 2023 году, является помощь внутренним переселенцам.

Министерство финансов Украины представило интерактивную аналитическую панель ("дашборд"), на которое собрана информация относительно расходов на социальные выплаты и пособия.

Как сообщает пресс-служба Минфина, в целом на социальную помощь населению в 2023 году в госбюджете предусмотрено 163,1 млрд грн, что на 12,4 млрд грн больше, чем в 2022 году (150,7 млрд грн), и на 51,8 млрд грн больше, чем в 2021 году.

Самым большим из социальных пособий, запланированных в 2023 году, является помощь внутренним переселенцам - 57,6 млрд грн. Ожидается, что 1,9 млн ВПЛ получат помощь в 2023 году. Средний размер будет составлять 2500 грн.

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На субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2023 году предусмотрено 24,4 млрд грн. Ожидается, что 1,7 миллиона семей получат такую помощь. Средний размер - 1 189,3 грн.

На льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг на 2023 год предусмотрено 11,6 млрд грн для 1,5 млн семей. Средний размер - 631,1 грн.

На помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью (0,5 млн человек) в 2023 году предусмотрено 16,8 млрд грн. Средний размер - 3 081,6 грн.

На помощь 270 тыс. малообеспеченных семей в 2023 году предусмотрено 15,6 млрд грн. Средний размер - 4 814,6 грн.

Субсидии во время войны

С 1 февраля 2023 года получатели субсидий должны сами пересылать деньги коммунальщикам за полученные услуги. Это решение отменило возможность безналичной оплаты коммуналки за счет субсидии. Если субсидиант открыл счет в банке, средства будут поступать непосредственно на его карту. Если счета нет - деньги будут приходить в "Ощадбанк".

В феврале 2023 года средний размер субсидии на жилищно-коммунальные услуги в Украине составляет 1 684 грн.

На конец февраля в Украине субсидии на жилищно-коммунальные услуги получали 2,3 млн домохозяйств.

29 апреля 2023 года сообщалось о том, что в Украине уменьшат количество получателей субсидий и размер выплат в связи с завершением отопительного сезона.

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