С завершением отопительного сезона количество субсидиантов будет уменьшено.

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в межотопительный сезон будут уменьшены из-за уменьшения расходов на отопление.

Как зявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире телемарафона, если человек получает субсидию в межотопительный сезон, то на отопительный сезон субсидия предоставляется автоматически. Если нет, то тогда нужно проверить возможность получения льгот зимой.

"С завершением отопительного сезона количество субсидиантов будет уменьшено. Так же будет меньше и субсидия", - сказал он, добавив, что в теплый период года расходы на коммуналку меньше.

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"Если человек не получает субсидию в межотопительный сезон, тогда ему нужно будет с 1 сентября подойти в отделение Пенсионного фонда, чтобы там сделали расчет, может ли этот человек в отопительный сезон рассчитывать на получение субсидий", - отметил Попенко.

Субсидии во время войны

С 1 февраля 2023 года получатели субсидий должны сами пересылать деньги коммунальщикам за полученные услуги. Это решение отменило возможность безналичной оплаты коммуналки за счет субсидии.

Если субсидиант открыл счет в банке, средства будут поступать непосредственно на его карту. Если счета нет - деньги будут приходить в "Ощадбанк". Нужно будет открыть счет в этом или другом банке для дальнейшего перечисления денег коммунальщикам. Также деньги за субсидию можно получить наличными и перечислить за коммуналку в любом отделении "Укрпочты".

На конец февраля в Украине субсидии на жилищно-коммунальные услуги получали 2,3 млн домохозяйств.

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