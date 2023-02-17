В феврале средний размер субсидии на жилищно-коммунальные услуги в Украине составляет 1 684 грн.

В Украине субсидии на жилищно-коммунальные услуги сейчас получают 2,3 млн домохозяйств.

Как сообщается в правительственном Telegram-канале, об этом сегодня на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"В феврале средний размер субсидии на жилищно-коммунальные услуги в Украине составляет 1 684 грн. Субсидии получают 2,3 млн домохозяйств. При этом правительство не повышало и не повышает тарифы на коммунальные услуги", - отметил он.

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По словам Шмыгаля, выплаты субсидий наиболее уязвимым категориям в полной мере будут выплачиваться в этом году.

Новые правила выплаты субсидии

Получатели субсидий в Украине с 1 февраля 2023 года должны сами пересылать деньги коммунальщикам за полученные услуги. Как сообщили в управлении Пенсионного фонда, это решение отменило возможность безналичной оплаты коммуналки за счет субсидии.

Если субсидиант открыл счет в банке, средства будут поступать непосредственно на его карту. Если счета нет - деньги будут приходить в "Ощадбанк", и для их получения человеку нужно будет прийти в отделение. Затем нужно будет открыть счет в этом или другом банке для дальнейшего перечисления денег коммунальщикам.

Также деньги за субсидию можно будет получить наличными и перечислить за коммуналку в любом отделении "Укрпочты".

Субсидии во время войны

9 июля 2022 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №7523 об увеличении расходов государственного бюджета на 80,9 млрд гривень. Согласно принятому документу, средства будут направлены на субсидии на ЖКХ (плюс 3,3 млрд грн); пенсии (плюс 32,3 млрд грн); соцпомощь (плюс 5,7 млрд грн) и другие расходы.

15 июля 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что будет с субсидиями на коммуналку для украинцев.

Компенсация за приют переселенцев во время отопительного периода была увеличена вдвое – до 900 грн, повышение было с 1 октября.

7 сентяббря 2022 года украинцам рассказали, повлияет ли компенсация за приют переселенцев на субсидию.

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