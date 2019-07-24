Facebook заплатит в США рекордный штраф в 5 миллиардов долларов

Соцсеть также пересмотрит свой подход к обеспечению конфиденциальности.

Американская компания Facebook Inc заплатит рекордный штраф в 5 миллиардов долларов в рамках правительственного разбирательства относительно подхода соцсети к защите личных данных пользователей.

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Как сообщает Reuters, ссылаясь на Федеральную торговую комиссию США, соцсеть также пересмотрит свій подход к обеспечению конфиденциальности.

В комиссии заявили, что политика Facebook в отношении пользовательских данных была «обманчивой» в отношении десятков миллионов пользователей, которые использовали систему распознавания лиц данной соцсети. Она также нарушала правила при сборе телефонных номеров юзеров в целях безопасности. В дальнейшем номера могли использоваться и для рекламы.

Отмечается, что решением довольны не все. Так, демократы считают, что предложенный способ урегулирования является недостаточным.

Член комиссии Рохит Чопра, в частности, заявил, что штраф обеспечивает «иммунитет» для руководителей Facebook, не налагает реальных ограничений на бизнес-модель соцсети и «не исправляет фундаментальных проблем, которые привели к данным нарушениям».

Соцсеть не раз оказывалась в скандалах из-за утечки персональных данных пользователей. Одним из самых ярких эпизодов стала передача информации о 87 миллионах пользователей аналитической фирме Cambridge Analytica.

Ранее соучредитель Facebook Крис Хьюз в своей колонке для The New York Times призвал правительство США ограничить влияние Facebook и власть Марка Цукерберга. Он предложил разделить Facebook, Instagram и WhatsApp на независимые компании, а также создать в США правительственный орган по контролю за технологическим рынком.

Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что предложение разделить Facebook, WhatsApp и Instagram на отдельные компании не решит проблем, стоящих перед самой популярной в мире соцсетью.