Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Студентам из оккупированных РФ Крыма могут повысить стипендии. Размер выплат может увеличиться до 6,5 тысяч гривен.

Об этом в интервью "Крым. Реалии" рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Она подтвердила, что в этом году количество студентов из оккупированного Крыма, приехавших на обучение в украинские высшие учебные заведения, уменьшилось. По мнению Верещук, на это повлияли несколько факторов: пандемия, пропаганда РФ и страх молодежи переезжать. Студенты не понимают, какое их ждет будущее, ведь есть много проблем: поиск жилья, работы и средств.

"Студенты не имеют возможности получить ту стипендию, которая бы им помогла выжить и развиваться", - отметила Верещук.

Она рассказала, что именно поэтому уже есть наработки по увеличению размера стипендии. По словам Верещук, сейчас нужно понять, как улучшить условия для молодежи из оккупированного Крыма, которая учится в украинских университетах.

"К примеру, мы предложили, и я надеюсь, меня поддерживают коллеги из правительства и я даже не сомневаюсь, что меня поддержат и премьер и президент в этом, увеличить стипендию. Она должна быть повышена... Всем студентам, которые приехали с оккупированных территорий. Я имею в виду Крым, в данном случае именно Крым. До 6 500 тысяч гривень, вдвое будет увеличена стипендия", - рассказала Верещук.

Читайте такжеПроект Госбюджета-2022: Шкарлет раскрыл размер минимальной стипендии в профтехах и университетахТакже она указала, что Украине нужно больше фокусироваться на возможности донесения информации для детей с оккупированного Россией полуострова. Ведь будущие студенты должны знать о преимуществах обучения в украинских университетах. Доступ к болонскому процессу, дипломы, которые признаются в мире, и возможность найти хорошую работу - все это можно получить в высших учебных заведениях нашей страны.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Украине победителям международных олимпиад будут выплачивать премии. Президентские стипендии в размере 10 тысяч гривень также получат участники ВНО, которые получили лучшие результаты.

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Автор: Полина Кузенко