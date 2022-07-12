Банковское учреждение отнесено Нацбанком к системно важным банкам.

"Альфа-Банк" в Украине примет решение об изменении названия на "Сенс Банк" на внеочередном собрании акционеров, запланированном на 12 августа 2022 года.

Такое решение принято, чтобы не иметь ничего общего со страной-агрессором даже на уровне ассоциаций и бренда, который работает в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе банка на запрос УНИАН.

"Это решение (смена названия банка - УНИАН) Наблюдательного совета, которое уже внесено в проект повестки дня внеочередного собрания акционеров, запланированного на 12 августа 2022 года", - говорится в сообщении.

Следовательно, до этого времени банковское учреждение будет продолжать называться "Альфа-Банк" (Украина).

Справка УНИАН. "Альфа-Банк" - банк в Украине, отнесенный Национальным банком к системно важным. В нем хранится 48 млрд грн депозитов физлиц (6% от всех депозитов в украинских банках) и 24 млрд грн средств предприятий.

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