В Пентагоне объяснили, почему идея превентивных санкций не сработает.

Соединенные Штаты Америки не планируют вводить санкции против России до вторжения в Украину.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, пишет Politico.

США рассматривают угрозу жестких санкций как сдерживающий фактор России.

"Если вы наказываете кого-то за то, чего он еще не сделал, он может просто пойти и сделать это. Поэтому мы откладываем это (санкции – УНИАН) и надеемся, что это может повлиять на расчеты Путина", – сказал Кирби.

В то же время представитель Пентагона подчеркнул, что западный альянс единодушен в восприятии угрозы со стороны России.

"Лидеры, с которыми мы встречались в Брюсселе, а также в Литве и, конечно же, в Польше, все видят ситуацию так же, как и мы. Они считают, что Россия продолжает готовиться к очередному вторжению в Украину", – ответил он.

Кирби добавил, что Путин будет отвечать за все жертвы, нанесенные Украине в результате вторжения.

Напомним, ранее вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель предложил Совету ЕС на уровне министров иностранных дел одобрить пакет жестких санкций против Российской Федерации в случае дальнейшего вторжения в Украину.

Глава европейской дипломатии также заявил об отсутствии доказательств отвода определенных подразделений российских войск от украинской границы.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести санкции на опережение. В ЕС эту идею не поддержали.

Впоследствии президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла некоторые детали санкций. По ее словам, в случае нового вторжения в Украину Россию отрежут от международных финансовых рынков. Также она не сможет получить доступ к основным экспортным товарам.

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